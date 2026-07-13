- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
349
Прибыльных трейдов:
284 (81.37%)
Убыточных трейдов:
65 (18.62%)
Лучший трейд:
20.37 USD
Худший трейд:
-21.58 USD
Общая прибыль:
510.43 USD (302 579 pips)
Общий убыток:
-214.20 USD (19 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (62.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.03 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
76.83%
Макс. загрузка депозита:
2.25%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
9.88
Длинных трейдов:
206 (59.03%)
Коротких трейдов:
143 (40.97%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
1.80 USD
Средний убыток:
-3.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-17.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.58 USD (1)
Прирост в месяц:
2.19%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.99 USD (1.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.23% (29.99 USD)
По эквити:
0.95% (126.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|157
|XAUUSD
|156
|NAS100
|22
|USDCAD
|7
|XAGUSD
|2
|US30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|81
|XAUUSD
|177
|NAS100
|35
|USDCAD
|2
|XAGUSD
|6
|US30
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.4K
|XAUUSD
|18K
|NAS100
|35K
|USDCAD
|73
|XAGUSD
|126
|US30
|350
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.37 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +62.03 USD
Макс. убыток в серии: -17.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Afterprime-Ltd" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Exness-MT5Real28
|4.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
6
59%
349
81%
77%
2.38
0.85
USD
USD
1%
1:200