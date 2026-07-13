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Сигналы / MetaTrader 5 / AFTER PRIME HEDGE FUND
Algoritmic Capital, Ltd.

AFTER PRIME HEDGE FUND

Algoritmic Capital, Ltd.
Algoritmic Capital, Ltd.

Algoritmic Capital, Ltd.

4.4 (20)
Algoritmic Capital - поставщик финансовых услуг, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и образовательных услугах для активных трейдеров.
6 продуктов 12 сигналов 5 комментариев
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Afterprime-Ltd
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
349
Прибыльных трейдов:
284 (81.37%)
Убыточных трейдов:
65 (18.62%)
Лучший трейд:
20.37 USD
Худший трейд:
-21.58 USD
Общая прибыль:
510.43 USD (302 579 pips)
Общий убыток:
-214.20 USD (19 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (62.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.03 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
76.83%
Макс. загрузка депозита:
2.25%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
9.88
Длинных трейдов:
206 (59.03%)
Коротких трейдов:
143 (40.97%)
Профит фактор:
2.38
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
1.80 USD
Средний убыток:
-3.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-17.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.58 USD (1)
Прирост в месяц:
2.19%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.99 USD (1.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.23% (29.99 USD)
По эквити:
0.95% (126.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 157
XAUUSD 156
NAS100 22
USDCAD 7
XAGUSD 2
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 81
XAUUSD 177
NAS100 35
USDCAD 2
XAGUSD 6
US30 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.4K
XAUUSD 18K
NAS100 35K
USDCAD 73
XAGUSD 126
US30 350
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.37 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +62.03 USD
Макс. убыток в серии: -17.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Afterprime-Ltd" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
4.00 × 1
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Нет отзывов
2026.07.24 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 11:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AFTER PRIME HEDGE FUND
999 USD в месяц
2%
0
0
USD
16K
USD
6
59%
349
81%
77%
2.38
0.85
USD
1%
1:200
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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