- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
121 (66.85%)
Убыточных трейдов:
60 (33.15%)
Лучший трейд:
6 753.24 USD
Худший трейд:
-12 333.16 USD
Общая прибыль:
50 970.53 USD (46 735 pips)
Общий убыток:
-66 688.85 USD (57 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (2 686.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 083.86 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.97%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
94 (51.93%)
Коротких трейдов:
87 (48.07%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-86.84 USD
Средняя прибыль:
421.24 USD
Средний убыток:
-1 111.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-17 935.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-17 935.02 USD (5)
Прирост в месяц:
-15.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23 780.90 USD
Максимальная:
27 557.91 USD (26.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.55% (27 557.91 USD)
По эквити:
38.85% (30 113.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.LM
|112
|EURUSD.LM
|66
|NZDCAD.LM
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.LM
|-17K
|EURUSD.LM
|7.3K
|NZDCAD.LM
|-5.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.LM
|-11K
|EURUSD.LM
|2.7K
|NZDCAD.LM
|-2.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 753.24 USD
Худший трейд: -12 333 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 686.98 USD
Макс. убыток в серии: -17 935.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Vellouris-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-16%
0
0
USD
USD
83K
USD
USD
5
0%
181
66%
100%
0.76
-86.84
USD
USD
39%
1:200