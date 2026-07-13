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Сигналы / MetaTrader 5 / Investor200
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan

Investor200

Mohammad Taghizadeh Ghahderijan
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan

Mohammad Taghizadeh Ghahderijan

0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 -16%
Vellouris-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
181
Прибыльных трейдов:
121 (66.85%)
Убыточных трейдов:
60 (33.15%)
Лучший трейд:
6 753.24 USD
Худший трейд:
-12 333.16 USD
Общая прибыль:
50 970.53 USD (46 735 pips)
Общий убыток:
-66 688.85 USD (57 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (2 686.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 083.86 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.97%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
94 (51.93%)
Коротких трейдов:
87 (48.07%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-86.84 USD
Средняя прибыль:
421.24 USD
Средний убыток:
-1 111.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-17 935.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-17 935.02 USD (5)
Прирост в месяц:
-15.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23 780.90 USD
Максимальная:
27 557.91 USD (26.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.55% (27 557.91 USD)
По эквити:
38.85% (30 113.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.LM 112
EURUSD.LM 66
NZDCAD.LM 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.LM -17K
EURUSD.LM 7.3K
NZDCAD.LM -5.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.LM -11K
EURUSD.LM 2.7K
NZDCAD.LM -2.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 753.24 USD
Худший трейд: -12 333 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 686.98 USD
Макс. убыток в серии: -17 935.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Vellouris-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 23:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 11:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 08:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 13:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 07:39
Share of trading days is too low
2026.07.13 07:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 06:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 06:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 06:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.13 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Investor200
999 USD в месяц
-16%
0
0
USD
83K
USD
5
0%
181
66%
100%
0.76
-86.84
USD
39%
1:200
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