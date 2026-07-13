- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
203
盈利交易:
138 (67.98%)
亏损交易:
65 (32.02%)
最好交易:
6 753.24 USD
最差交易:
-12 333.16 USD
毛利:
55 584.05 USD (51 965 pips)
毛利亏损:
-67 811.67 USD (57 773 pips)
最大连续赢利:
18 (4 964.80 USD)
最大连续盈利:
13 083.86 USD (5)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.97%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.44
长期交易:
103 (50.74%)
短期交易:
100 (49.26%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-60.23 USD
平均利润:
402.78 USD
平均损失:
-1 043.26 USD
最大连续失误:
5 (-17 935.02 USD)
最大连续亏损:
-17 935.02 USD (5)
每月增长:
-11.64%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
23 780.90 USD
最大值:
27 557.91 USD (26.55%)
相对跌幅:
结余:
26.55% (27 557.91 USD)
净值:
38.85% (30 113.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.LM
|121
|EURUSD.LM
|70
|NZDCAD.LM
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.LM
|-15K
|EURUSD.LM
|7.7K
|NZDCAD.LM
|-5.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.LM
|-7.4K
|EURUSD.LM
|2.8K
|NZDCAD.LM
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 753.24 USD
最差交易: -12 333 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4 964.80 USD
最大连续亏损: -17 935.02 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-12%
0
0
USD
USD
87K
USD
USD
5
0%
203
67%
100%
0.81
-60.23
USD
USD
39%
1:200