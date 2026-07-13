- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
94 (68.11%)
Убыточных трейдов:
44 (31.88%)
Лучший трейд:
62.28 USD
Худший трейд:
-45.86 USD
Общая прибыль:
1 054.81 USD (105 915 pips)
Общий убыток:
-464.69 USD (46 190 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (167.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
167.81 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
12.79%
Макс. загрузка депозита:
13.17%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.83
Длинных трейдов:
62 (44.93%)
Коротких трейдов:
76 (55.07%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
4.28 USD
Средняя прибыль:
11.22 USD
Средний убыток:
-10.56 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-55.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.98 USD (5)
Прирост в месяц:
43.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
154.08 USD (18.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.97% (154.08 USD)
По эквити:
9.16% (37.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|590
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +62.28 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +167.81 USD
Макс. убыток в серии: -55.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
385%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
13
100%
138
68%
13%
2.26
4.28
USD
USD
30%
1:500