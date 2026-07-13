- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
141
盈利交易:
95 (67.37%)
亏损交易:
46 (32.62%)
最好交易:
62.28 USD
最差交易:
-45.86 USD
毛利:
1 057.32 USD (106 172 pips)
毛利亏损:
-467.59 USD (46 466 pips)
最大连续赢利:
14 (167.81 USD)
最大连续盈利:
167.81 USD (14)
夏普比率:
0.28
交易活动:
12.79%
最大入金加载:
13.17%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.83
长期交易:
65 (46.10%)
短期交易:
76 (53.90%)
利润因子:
2.26
预期回报:
4.18 USD
平均利润:
11.13 USD
平均损失:
-10.17 USD
最大连续失误:
6 (-55.38 USD)
最大连续亏损:
-82.98 USD (5)
每月增长:
43.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
154.08 USD (18.11%)
相对跌幅:
结余:
29.97% (154.08 USD)
净值:
9.16% (37.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|590
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.28 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +167.81 USD
最大连续亏损: -55.38 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
385%
0
0
USD
USD
300
USD
USD
13
100%
141
67%
13%
2.26
4.18
USD
USD
30%
1:500