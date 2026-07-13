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Сигналы / MetaTrader 4 / GoldSignal
Kadek Marsita Dewi

GoldSignal

Kadek Marsita Dewi
Kadek Marsita Dewi

Kadek Marsita Dewi

0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 53%
VantageMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
46 (50.54%)
Убыточных трейдов:
45 (49.45%)
Лучший трейд:
62.60 USD
Худший трейд:
-42.14 USD
Общая прибыль:
503.37 USD (50 595 pips)
Общий убыток:
-342.91 USD (34 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (51.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
15.84%
Макс. загрузка депозита:
20.43%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
47 (51.65%)
Коротких трейдов:
44 (48.35%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
1.76 USD
Средняя прибыль:
10.94 USD
Средний убыток:
-7.62 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-80.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.95 USD (5)
Прирост в месяц:
42.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.70 USD
Максимальная:
193.14 USD (43.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.36% (193.14 USD)
По эквити:
11.67% (34.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 160
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +62.60 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +51.11 USD
Макс. убыток в серии: -80.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 02:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 14:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 00:33
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.13 00:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 00:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldSignal
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
460
USD
6
100%
91
50%
16%
1.46
1.76
USD
43%
1:500
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