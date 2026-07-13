- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
46 (50.54%)
Убыточных трейдов:
45 (49.45%)
Лучший трейд:
62.60 USD
Худший трейд:
-42.14 USD
Общая прибыль:
503.37 USD (50 595 pips)
Общий убыток:
-342.91 USD (34 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (51.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
105.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
15.84%
Макс. загрузка депозита:
20.43%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
47 (51.65%)
Коротких трейдов:
44 (48.35%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
1.76 USD
Средняя прибыль:
10.94 USD
Средний убыток:
-7.62 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-80.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-80.95 USD (5)
Прирост в месяц:
42.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.70 USD
Максимальная:
193.14 USD (43.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.36% (193.14 USD)
По эквити:
11.67% (34.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|160
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +62.60 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +51.11 USD
Макс. убыток в серии: -80.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
53%
0
0
USD
USD
460
USD
USD
6
100%
91
50%
16%
1.46
1.76
USD
USD
43%
1:500