信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GoldSignal
Kadek Marsita Dewi

GoldSignal

Kadek Marsita Dewi
Kadek Marsita Dewi

Kadek Marsita Dewi

0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 46%
VantageMarkets-Live 5
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
94
盈利交易:
46 (48.93%)
亏损交易:
48 (51.06%)
最好交易:
62.60 USD
最差交易:
-42.14 USD
毛利:
503.37 USD (50 595 pips)
毛利亏损:
-365.63 USD (36 256 pips)
最大连续赢利:
6 (51.11 USD)
最大连续盈利:
105.27 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
14.47%
最大入金加载:
20.43%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.71
长期交易:
50 (53.19%)
短期交易:
44 (46.81%)
利润因子:
1.38
预期回报:
1.47 USD
平均利润:
10.94 USD
平均损失:
-7.62 USD
最大连续失误:
5 (-80.95 USD)
最大连续亏损:
-80.95 USD (5)
每月增长:
28.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
47.70 USD
最大值:
193.14 USD (43.36%)
相对跌幅:
结余:
43.36% (193.14 USD)
净值:
11.67% (34.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 138
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +62.60 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +51.11 USD
最大连续亏损: -80.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.10 20:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 02:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 14:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 00:33
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.13 00:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 00:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GoldSignal
每月30 USD
46%
0
0
USD
438
USD
6
100%
94
48%
14%
1.37
1.47
USD
43%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载