- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
94
盈利交易:
46 (48.93%)
亏损交易:
48 (51.06%)
最好交易:
62.60 USD
最差交易:
-42.14 USD
毛利:
503.37 USD (50 595 pips)
毛利亏损:
-365.63 USD (36 256 pips)
最大连续赢利:
6 (51.11 USD)
最大连续盈利:
105.27 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
14.47%
最大入金加载:
20.43%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.71
长期交易:
50 (53.19%)
短期交易:
44 (46.81%)
利润因子:
1.38
预期回报:
1.47 USD
平均利润:
10.94 USD
平均损失:
-7.62 USD
最大连续失误:
5 (-80.95 USD)
最大连续亏损:
-80.95 USD (5)
每月增长:
28.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
47.70 USD
最大值:
193.14 USD (43.36%)
相对跌幅:
结余:
43.36% (193.14 USD)
净值:
11.67% (34.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|138
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.60 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +51.11 USD
最大连续亏损: -80.95 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
46%
0
0
USD
USD
438
USD
USD
6
100%
94
48%
14%
1.37
1.47
USD
USD
43%
1:500