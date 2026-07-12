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Сигналы / MetaTrader 5 / Stratum Capital
Rene Thristan Ferreira Da Silva

Stratum Capital

Rene Thristan Ferreira Da Silva
Rene Thristan Ferreira Da Silva

Rene Thristan Ferreira Da Silva

0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
Tickmill-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
17.56 USD
Худший трейд:
-31.68 USD
Общая прибыль:
79.14 USD (7 919 pips)
Общий убыток:
-94.70 USD (9 366 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (51.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.17 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
9.09%
Макс. загрузка депозита:
4.87%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
10 (66.67%)
Коротких трейдов:
5 (33.33%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.04 USD
Средняя прибыль:
6.60 USD
Средний убыток:
-31.57 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-62.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.57 USD (2)
Прирост в месяц:
-7.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.23 USD
Максимальная:
62.66 USD (27.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.30% (62.63 USD)
По эквити:
14.22% (28.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.56 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +51.17 USD
Макс. убыток в серии: -62.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Afterprime-Ltd
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
TickmillEU-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.15 × 131
Tickmill-Live
2.81 × 6442
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 1049
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 144
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
Exness-MT5Real21
4.75 × 4
TitanFX-MT5-01
4.99 × 82
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real29
5.33 × 3
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
еще 46...
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Нет отзывов
2026.08.10 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.26 23:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.26 22:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 11:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 00:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 15:57
Share of trading days is too low
2026.07.15 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.15 14:57
Share of trading days is too low
2026.07.15 14:57
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.12 22:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 22:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 22:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.12 22:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.12 22:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Stratum Capital
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
184
USD
3
100%
15
80%
9%
0.83
-1.04
USD
27%
1:500
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