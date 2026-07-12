- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
17.56 USD
Худший трейд:
-31.68 USD
Общая прибыль:
79.14 USD (7 919 pips)
Общий убыток:
-94.70 USD (9 366 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (51.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.17 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
9.09%
Макс. загрузка депозита:
4.87%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
10 (66.67%)
Коротких трейдов:
5 (33.33%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-1.04 USD
Средняя прибыль:
6.60 USD
Средний убыток:
-31.57 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-62.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.57 USD (2)
Прирост в месяц:
-7.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.23 USD
Максимальная:
62.66 USD (27.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.30% (62.63 USD)
По эквити:
14.22% (28.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.56 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +51.17 USD
Макс. убыток в серии: -62.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
Tickmill-Live
|2.81 × 6442
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 144
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|5.33 × 3
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
184
USD
USD
3
100%
15
80%
9%
0.83
-1.04
USD
USD
27%
1:500