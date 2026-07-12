- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
29 (78.37%)
Убыточных трейдов:
8 (21.62%)
Лучший трейд:
7.52 USD
Худший трейд:
-10.46 USD
Общая прибыль:
65.84 USD (6 433 pips)
Общий убыток:
-32.20 USD (3 028 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (20.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.23 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
0.16%
Макс. загрузка депозита:
16.24%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
23 (62.16%)
Коротких трейдов:
14 (37.84%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
2.27 USD
Средний убыток:
-4.03 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-11.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.96 USD (2)
Прирост в месяц:
67.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.49 USD
Максимальная:
13.97 USD (22.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.56% (13.87 USD)
По эквити:
6.25% (4.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|34
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.52 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.84 USD
Макс. убыток в серии: -11.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
67%
0
0
USD
USD
84
USD
USD
5
100%
37
78%
0%
2.04
0.91
USD
USD
23%
1:500