- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
34 (77.27%)
亏损交易:
10 (22.73%)
最好交易:
7.52 USD
最差交易:
-10.46 USD
毛利:
76.05 USD (7 454 pips)
毛利亏损:
-35.72 USD (3 344 pips)
最大连续赢利:
12 (20.84 USD)
最大连续盈利:
25.75 USD (9)
夏普比率:
0.32
交易活动:
0.16%
最大入金加载:
16.24%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
2.89
长期交易:
29 (65.91%)
短期交易:
15 (34.09%)
利润因子:
2.13
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
2.24 USD
平均损失:
-3.57 USD
最大连续失误:
2 (-11.96 USD)
最大连续亏损:
-11.96 USD (2)
每月增长:
65.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.49 USD
最大值:
13.97 USD (22.72%)
相对跌幅:
结余:
22.56% (13.87 USD)
净值:
6.25% (4.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.52 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20.84 USD
最大连续亏损: -11.96 USD
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无数据
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成长
订阅者
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
81%
0
0
USD
USD
90
USD
USD
5
100%
44
77%
0%
2.12
0.92
USD
USD
23%
1:500