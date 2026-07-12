- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
91 (70.00%)
Убыточных трейдов:
39 (30.00%)
Лучший трейд:
62.86 USD
Худший трейд:
-45.76 USD
Общая прибыль:
1 023.14 USD (100 277 pips)
Общий убыток:
-596.47 USD (59 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (216.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
216.82 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
16.00%
Макс. загрузка депозита:
6.94%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.93
Длинных трейдов:
63 (48.46%)
Коротких трейдов:
67 (51.54%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
3.28 USD
Средняя прибыль:
11.24 USD
Средний убыток:
-15.29 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-44.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.48 USD (4)
Прирост в месяц:
27.84%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
70.43 USD
Максимальная:
220.88 USD (32.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.48% (70.43 USD)
По эквити:
4.36% (37.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|427
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +62.86 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +216.82 USD
Макс. убыток в серии: -44.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
73%
0
0
USD
USD
755
USD
USD
10
89%
130
70%
16%
1.71
3.28
USD
USD
23%
1:500