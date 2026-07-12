- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
133
盈利交易:
91 (68.42%)
亏损交易:
42 (31.58%)
最好交易:
62.86 USD
最差交易:
-45.76 USD
毛利:
1 023.14 USD (100 277 pips)
毛利亏损:
-619.39 USD (61 669 pips)
最大连续赢利:
17 (216.82 USD)
最大连续盈利:
216.82 USD (17)
夏普比率:
0.18
交易活动:
14.73%
最大入金加载:
6.94%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.83
长期交易:
66 (49.62%)
短期交易:
67 (50.38%)
利润因子:
1.65
预期回报:
3.04 USD
平均利润:
11.24 USD
平均损失:
-14.75 USD
最大连续失误:
7 (-44.15 USD)
最大连续亏损:
-88.48 USD (4)
每月增长:
21.18%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
70.43 USD
最大值:
220.88 USD (32.63%)
相对跌幅:
结余:
23.48% (70.43 USD)
净值:
4.36% (37.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|404
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.86 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +216.82 USD
最大连续亏损: -44.15 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
68%
0
0
USD
USD
732
USD
USD
11
89%
133
68%
15%
1.65
3.04
USD
USD
23%
1:500