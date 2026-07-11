- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
22 (78.57%)
Убыточных трейдов:
6 (21.43%)
Лучший трейд:
8.86 EUR
Худший трейд:
-13.99 EUR
Общая прибыль:
61.98 EUR (7 178 pips)
Общий убыток:
-55.88 EUR (6 263 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (32.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
32.42 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
1.05%
Макс. загрузка депозита:
3.45%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
18 (64.29%)
Коротких трейдов:
10 (35.71%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.22 EUR
Средняя прибыль:
2.82 EUR
Средний убыток:
-9.31 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-25.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-25.52 EUR (2)
Прирост в месяц:
-1.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.11 EUR
Максимальная:
53.33 EUR (5.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.68% (53.30 EUR)
По эквити:
2.18% (20.14 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|915
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.86 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +32.42 EUR
Макс. убыток в серии: -25.52 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Anubis Prime strategy live signal
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
918
EUR
EUR
7
100%
28
78%
1%
1.10
0.22
EUR
EUR
6%
1:500