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Сигналы / MetaTrader 5 / Anubis Prime
Sergio Villar Leon

Anubis Prime

Sergio Villar Leon
Sergio Villar Leon

Sergio Villar Leon

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 1%
VantageMarkets-Live 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
22 (78.57%)
Убыточных трейдов:
6 (21.43%)
Лучший трейд:
8.86 EUR
Худший трейд:
-13.99 EUR
Общая прибыль:
61.98 EUR (7 178 pips)
Общий убыток:
-55.88 EUR (6 263 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (32.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
32.42 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
1.05%
Макс. загрузка депозита:
3.45%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.11
Длинных трейдов:
18 (64.29%)
Коротких трейдов:
10 (35.71%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.22 EUR
Средняя прибыль:
2.82 EUR
Средний убыток:
-9.31 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-25.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-25.52 EUR (2)
Прирост в месяц:
-1.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.11 EUR
Максимальная:
53.33 EUR (5.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.68% (53.30 EUR)
По эквити:
2.18% (20.14 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 28
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 915
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.86 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +32.42 EUR
Макс. убыток в серии: -25.52 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Anubis Prime strategy live signal
Нет отзывов
2026.08.11 01:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 02:09
Share of trading days is too low
2026.07.29 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 14:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 13:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.17 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.17 13:27
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 12.5% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:16
Share of trading days is too low
2026.07.11 14:11
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.76% of days out of the 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.11 14:11
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.11 14:11
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.07.11 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.11 14:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.07.11 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Anubis Prime
50 USD в месяц
1%
0
0
USD
918
EUR
7
100%
28
78%
1%
1.10
0.22
EUR
6%
1:500
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