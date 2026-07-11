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信号 / MetaTrader 5 / Anubis Prime
Sergio Villar Leon

Anubis Prime

Sergio Villar Leon
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交易:
32
盈利交易:
22 (68.75%)
亏损交易:
10 (31.25%)
最好交易:
8.86 EUR
最差交易:
-13.99 EUR
毛利:
61.98 EUR (7 178 pips)
毛利亏损:
-109.04 EUR (12 374 pips)
最大连续赢利:
12 (32.42 EUR)
最大连续盈利:
32.42 EUR (12)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
1.05%
最大入金加载:
3.50%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
-0.64
长期交易:
22 (68.75%)
短期交易:
10 (31.25%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-1.47 EUR
平均利润:
2.82 EUR
平均损失:
-10.90 EUR
最大连续失误:
4 (-53.04 EUR)
最大连续亏损:
-53.04 EUR (4)
每月增长:
-6.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
47.06 EUR
最大值:
73.28 EUR (7.81%)
相对跌幅:
结余:
7.81% (73.28 EUR)
净值:
2.28% (20.89 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ -54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +8.86 EUR
最差交易: -14 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +32.42 EUR
最大连续亏损: -53.04 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Anubis Prime strategy live signal
没有评论
2026.08.12 14:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.12 14:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.12 13:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.11 01:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 02:09
Share of trading days is too low
2026.07.29 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 14:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 13:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.17 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.17 13:27
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 12.5% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:16
Share of trading days is too low
2026.07.11 14:11
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.76% of days out of the 17 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.11 14:11
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.11 14:11
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.07.11 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.11 14:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.07.11 14:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
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Anubis Prime
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32
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