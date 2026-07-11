- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
22 (68.75%)
亏损交易:
10 (31.25%)
最好交易:
8.86 EUR
最差交易:
-13.99 EUR
毛利:
61.98 EUR (7 178 pips)
毛利亏损:
-109.04 EUR (12 374 pips)
最大连续赢利:
12 (32.42 EUR)
最大连续盈利:
32.42 EUR (12)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
1.05%
最大入金加载:
3.50%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
-0.64
长期交易:
22 (68.75%)
短期交易:
10 (31.25%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-1.47 EUR
平均利润:
2.82 EUR
平均损失:
-10.90 EUR
最大连续失误:
4 (-53.04 EUR)
最大连续亏损:
-53.04 EUR (4)
每月增长:
-6.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
47.06 EUR
最大值:
73.28 EUR (7.81%)
相对跌幅:
结余:
7.81% (73.28 EUR)
净值:
2.28% (20.89 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.86 EUR
最差交易: -14 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +32.42 EUR
最大连续亏损: -53.04 EUR
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-5%
0
0
USD
USD
865
EUR
EUR
8
100%
32
68%
1%
0.56
-1.47
EUR
EUR
8%
1:500