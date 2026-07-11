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Muchamad Isya Rafiqi

Private Property

Muchamad Isya Rafiqi
Muchamad Isya Rafiqi

Muchamad Isya Rafiqi

0 отзывов
Надежность
97 недель
0 / 0 USD
Копировать за 200 USD в месяц
прирост с 2024 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
353
Прибыльных трейдов:
187 (52.97%)
Убыточных трейдов:
166 (47.03%)
Лучший трейд:
2 848.20 USD
Худший трейд:
-1 204.50 USD
Общая прибыль:
31 316.24 USD (303 117 pips)
Общий убыток:
-30 639.25 USD (319 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (72.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 508.22 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
28.40%
Макс. загрузка депозита:
3.49%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
129 (36.54%)
Коротких трейдов:
224 (63.46%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
167.47 USD
Средний убыток:
-184.57 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-4 654.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 654.50 USD (11)
Прирост в месяц:
-5.30%
Годовой прогноз:
-64.28%
Алготрейдинг:
49%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 554.68 USD
Максимальная:
4 669.50 USD (13.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.43% (4 670.50 USD)
По эквити:
2.06% (600.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD.dmb 162
XAUUSD.dmb 115
GBPUSD.dmb 12
AUDUSD.dmb 12
NZDUSD.dmb 11
EURUSD.dmb 10
USDJPY.dmb 6
NQ-SEP.dmb 6
EURAUD.dmb 4
EURCAD.dmb 3
NQ-JUN.dmb 3
GBPJPY.dmb 2
NZDJPY.dmb 2
AUDCAD.dmb 2
USDCHF.dmb 1
AUDNZD.dmb 1
EURJPY.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD.dmb 643
XAUUSD.dmb 2.1K
GBPUSD.dmb -342
AUDUSD.dmb -328
NZDUSD.dmb 201
EURUSD.dmb 233
USDJPY.dmb 30
NQ-SEP.dmb -2.8K
EURAUD.dmb -172
EURCAD.dmb 69
NQ-JUN.dmb 920
GBPJPY.dmb 5
NZDJPY.dmb 56
AUDCAD.dmb -19
USDCHF.dmb -9
AUDNZD.dmb 121
EURJPY.dmb -34
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD.dmb 13K
XAUUSD.dmb 20K
GBPUSD.dmb -421
AUDUSD.dmb -1.8K
NZDUSD.dmb 718
EURUSD.dmb 386
USDJPY.dmb 511
NQ-SEP.dmb -95K
EURAUD.dmb -1.8K
EURCAD.dmb 345
NQ-JUN.dmb 46K
GBPJPY.dmb 98
NZDJPY.dmb 321
AUDCAD.dmb -101
USDCHF.dmb -68
AUDNZD.dmb 2.1K
EURJPY.dmb -508
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 848.20 USD
Худший трейд: -1 205 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +72.57 USD
Макс. убыток в серии: -4 654.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Private Funds
Нет отзывов
2026.07.11 07:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.31% of days out of 645 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Private Property
200 USD в месяц
1%
0
0
USD
28K
USD
97
49%
353
52%
28%
1.02
1.92
USD
14%
1:100
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