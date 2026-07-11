- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
353
Прибыльных трейдов:
187 (52.97%)
Убыточных трейдов:
166 (47.03%)
Лучший трейд:
2 848.20 USD
Худший трейд:
-1 204.50 USD
Общая прибыль:
31 316.24 USD (303 117 pips)
Общий убыток:
-30 639.25 USD (319 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (72.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 508.22 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
28.40%
Макс. загрузка депозита:
3.49%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.14
Длинных трейдов:
129 (36.54%)
Коротких трейдов:
224 (63.46%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
167.47 USD
Средний убыток:
-184.57 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-4 654.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 654.50 USD (11)
Прирост в месяц:
-5.30%
Годовой прогноз:
-64.28%
Алготрейдинг:
49%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 554.68 USD
Максимальная:
4 669.50 USD (13.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.43% (4 670.50 USD)
По эквити:
2.06% (600.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD.dmb
|162
|XAUUSD.dmb
|115
|GBPUSD.dmb
|12
|AUDUSD.dmb
|12
|NZDUSD.dmb
|11
|EURUSD.dmb
|10
|USDJPY.dmb
|6
|NQ-SEP.dmb
|6
|EURAUD.dmb
|4
|EURCAD.dmb
|3
|NQ-JUN.dmb
|3
|GBPJPY.dmb
|2
|NZDJPY.dmb
|2
|AUDCAD.dmb
|2
|USDCHF.dmb
|1
|AUDNZD.dmb
|1
|EURJPY.dmb
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD.dmb
|643
|XAUUSD.dmb
|2.1K
|GBPUSD.dmb
|-342
|AUDUSD.dmb
|-328
|NZDUSD.dmb
|201
|EURUSD.dmb
|233
|USDJPY.dmb
|30
|NQ-SEP.dmb
|-2.8K
|EURAUD.dmb
|-172
|EURCAD.dmb
|69
|NQ-JUN.dmb
|920
|GBPJPY.dmb
|5
|NZDJPY.dmb
|56
|AUDCAD.dmb
|-19
|USDCHF.dmb
|-9
|AUDNZD.dmb
|121
|EURJPY.dmb
|-34
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD.dmb
|13K
|XAUUSD.dmb
|20K
|GBPUSD.dmb
|-421
|AUDUSD.dmb
|-1.8K
|NZDUSD.dmb
|718
|EURUSD.dmb
|386
|USDJPY.dmb
|511
|NQ-SEP.dmb
|-95K
|EURAUD.dmb
|-1.8K
|EURCAD.dmb
|345
|NQ-JUN.dmb
|46K
|GBPJPY.dmb
|98
|NZDJPY.dmb
|321
|AUDCAD.dmb
|-101
|USDCHF.dmb
|-68
|AUDNZD.dmb
|2.1K
|EURJPY.dmb
|-508
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 848.20 USD
Худший трейд: -1 205 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +72.57 USD
Макс. убыток в серии: -4 654.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Private Funds
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
200 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
97
49%
353
52%
28%
1.02
1.92
USD
USD
14%
1:100