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Muchamad Isya Rafiqi

Private Property

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交易:
355
盈利交易:
187 (52.67%)
亏损交易:
168 (47.32%)
最好交易:
2 848.20 USD
最差交易:
-1 204.50 USD
毛利:
31 316.24 USD (303 117 pips)
毛利亏损:
-31 491.35 USD (327 731 pips)
最大连续赢利:
11 (72.57 USD)
最大连续盈利:
3 508.22 USD (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
31.23%
最大入金加载:
3.49%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.03
长期交易:
129 (36.34%)
短期交易:
226 (63.66%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.49 USD
平均利润:
167.47 USD
平均损失:
-187.45 USD
最大连续失误:
13 (-5 503.60 USD)
最大连续亏损:
-5 503.60 USD (13)
每月增长:
-12.26%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
2 554.68 USD
最大值:
5 521.60 USD (15.62%)
相对跌幅:
结余:
17.06% (5 521.60 USD)
净值:
2.06% (600.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD.dmb 162
XAUUSD.dmb 117
GBPUSD.dmb 12
AUDUSD.dmb 12
NZDUSD.dmb 11
EURUSD.dmb 10
USDJPY.dmb 6
NQ-SEP.dmb 6
EURAUD.dmb 4
EURCAD.dmb 3
NQ-JUN.dmb 3
GBPJPY.dmb 2
NZDJPY.dmb 2
AUDCAD.dmb 2
USDCHF.dmb 1
AUDNZD.dmb 1
EURJPY.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD.dmb 643
XAUUSD.dmb 1.2K
GBPUSD.dmb -342
AUDUSD.dmb -328
NZDUSD.dmb 201
EURUSD.dmb 233
USDJPY.dmb 30
NQ-SEP.dmb -2.8K
EURAUD.dmb -172
EURCAD.dmb 69
NQ-JUN.dmb 920
GBPJPY.dmb 5
NZDJPY.dmb 56
AUDCAD.dmb -19
USDCHF.dmb -9
AUDNZD.dmb 121
EURJPY.dmb -34
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD.dmb 13K
XAUUSD.dmb 11K
GBPUSD.dmb -421
AUDUSD.dmb -1.8K
NZDUSD.dmb 718
EURUSD.dmb 386
USDJPY.dmb 511
NQ-SEP.dmb -95K
EURAUD.dmb -1.8K
EURCAD.dmb 345
NQ-JUN.dmb 46K
GBPJPY.dmb 98
NZDJPY.dmb 321
AUDCAD.dmb -101
USDCHF.dmb -68
AUDNZD.dmb 2.1K
EURJPY.dmb -508
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +2 848.20 USD
最差交易: -1 205 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +72.57 USD
最大连续亏损: -5 503.60 USD

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无数据

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没有评论
2026.08.12 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.11 07:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.31% of days out of 645 days of the signal's entire lifetime.
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48%
355
52%
31%
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USD
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