- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
355
盈利交易:
187 (52.67%)
亏损交易:
168 (47.32%)
最好交易:
2 848.20 USD
最差交易:
-1 204.50 USD
毛利:
31 316.24 USD (303 117 pips)
毛利亏损:
-31 491.35 USD (327 731 pips)
最大连续赢利:
11 (72.57 USD)
最大连续盈利:
3 508.22 USD (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
31.23%
最大入金加载:
3.49%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.03
长期交易:
129 (36.34%)
短期交易:
226 (63.66%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.49 USD
平均利润:
167.47 USD
平均损失:
-187.45 USD
最大连续失误:
13 (-5 503.60 USD)
最大连续亏损:
-5 503.60 USD (13)
每月增长:
-12.26%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
2 554.68 USD
最大值:
5 521.60 USD (15.62%)
相对跌幅:
结余:
17.06% (5 521.60 USD)
净值:
2.06% (600.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD.dmb
|162
|XAUUSD.dmb
|117
|GBPUSD.dmb
|12
|AUDUSD.dmb
|12
|NZDUSD.dmb
|11
|EURUSD.dmb
|10
|USDJPY.dmb
|6
|NQ-SEP.dmb
|6
|EURAUD.dmb
|4
|EURCAD.dmb
|3
|NQ-JUN.dmb
|3
|GBPJPY.dmb
|2
|NZDJPY.dmb
|2
|AUDCAD.dmb
|2
|USDCHF.dmb
|1
|AUDNZD.dmb
|1
|EURJPY.dmb
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD.dmb
|643
|XAUUSD.dmb
|1.2K
|GBPUSD.dmb
|-342
|AUDUSD.dmb
|-328
|NZDUSD.dmb
|201
|EURUSD.dmb
|233
|USDJPY.dmb
|30
|NQ-SEP.dmb
|-2.8K
|EURAUD.dmb
|-172
|EURCAD.dmb
|69
|NQ-JUN.dmb
|920
|GBPJPY.dmb
|5
|NZDJPY.dmb
|56
|AUDCAD.dmb
|-19
|USDCHF.dmb
|-9
|AUDNZD.dmb
|121
|EURJPY.dmb
|-34
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD.dmb
|13K
|XAUUSD.dmb
|11K
|GBPUSD.dmb
|-421
|AUDUSD.dmb
|-1.8K
|NZDUSD.dmb
|718
|EURUSD.dmb
|386
|USDJPY.dmb
|511
|NQ-SEP.dmb
|-95K
|EURAUD.dmb
|-1.8K
|EURCAD.dmb
|345
|NQ-JUN.dmb
|46K
|GBPJPY.dmb
|98
|NZDJPY.dmb
|321
|AUDCAD.dmb
|-101
|USDCHF.dmb
|-68
|AUDNZD.dmb
|2.1K
|EURJPY.dmb
|-508
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 848.20 USD
最差交易: -1 205 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +72.57 USD
最大连续亏损: -5 503.60 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
-2%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
97
48%
355
52%
31%
0.99
-0.49
USD
USD
17%
1:100