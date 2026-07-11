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Signals / MetaTrader 5 / Private Property
Muchamad Isya Rafiqi

Private Property

Muchamad Isya Rafiqi
Muchamad Isya Rafiqi

Muchamad Isya Rafiqi

0 reviews
Reliability
97 weeks
0 / 0 USD
Copy for 200 USD per month
growth since 2024 1%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
353
Profit Trades:
187 (52.97%)
Loss Trades:
166 (47.03%)
Best trade:
2 848.20 USD
Worst trade:
-1 204.50 USD
Gross Profit:
31 316.24 USD (303 117 pips)
Gross Loss:
-30 639.25 USD (319 241 pips)
Maximum consecutive wins:
11 (72.57 USD)
Maximal consecutive profit:
3 508.22 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
28.40%
Max deposit load:
3.49%
Latest trade:
22 hours ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
0.14
Long Trades:
129 (36.54%)
Short Trades:
224 (63.46%)
Profit Factor:
1.02
Expected Payoff:
1.92 USD
Average Profit:
167.47 USD
Average Loss:
-184.57 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-4 654.50 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 654.50 USD (11)
Monthly growth:
-5.30%
Annual Forecast:
-64.28%
Algo trading:
49%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 554.68 USD
Maximal:
4 669.50 USD (13.21%)
Relative drawdown:
By Balance:
14.43% (4 670.50 USD)
By Equity:
2.06% (600.20 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPAUD.dmb 162
XAUUSD.dmb 115
GBPUSD.dmb 12
AUDUSD.dmb 12
NZDUSD.dmb 11
EURUSD.dmb 10
USDJPY.dmb 6
NQ-SEP.dmb 6
EURAUD.dmb 4
EURCAD.dmb 3
NQ-JUN.dmb 3
GBPJPY.dmb 2
NZDJPY.dmb 2
AUDCAD.dmb 2
USDCHF.dmb 1
AUDNZD.dmb 1
EURJPY.dmb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD.dmb 643
XAUUSD.dmb 2.1K
GBPUSD.dmb -342
AUDUSD.dmb -328
NZDUSD.dmb 201
EURUSD.dmb 233
USDJPY.dmb 30
NQ-SEP.dmb -2.8K
EURAUD.dmb -172
EURCAD.dmb 69
NQ-JUN.dmb 920
GBPJPY.dmb 5
NZDJPY.dmb 56
AUDCAD.dmb -19
USDCHF.dmb -9
AUDNZD.dmb 121
EURJPY.dmb -34
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD.dmb 13K
XAUUSD.dmb 20K
GBPUSD.dmb -421
AUDUSD.dmb -1.8K
NZDUSD.dmb 718
EURUSD.dmb 386
USDJPY.dmb 511
NQ-SEP.dmb -95K
EURAUD.dmb -1.8K
EURCAD.dmb 345
NQ-JUN.dmb 46K
GBPJPY.dmb 98
NZDJPY.dmb 321
AUDCAD.dmb -101
USDCHF.dmb -68
AUDNZD.dmb 2.1K
EURJPY.dmb -508
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 848.20 USD
Worst trade: -1 205 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +72.57 USD
Maximal consecutive loss: -4 654.50 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "PTDidiMaxBerjangka-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Private Funds
No reviews
2026.07.11 07:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.31% of days out of 645 days of the signal's entire lifetime.
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Private Property
200 USD per month
1%
0
0
USD
28K
USD
97
49%
353
52%
28%
1.02
1.92
USD
14%
1:100
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

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