- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
28 (73.68%)
Убыточных трейдов:
10 (26.32%)
Лучший трейд:
26.56 USD
Худший трейд:
-11.07 USD
Общая прибыль:
217.28 USD (2 609 pips)
Общий убыток:
-96.16 USD (940 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (61.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.02 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
0.13%
Макс. загрузка депозита:
16.41%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
7 секунд
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
19 (50.00%)
Коротких трейдов:
19 (50.00%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
3.19 USD
Средняя прибыль:
7.76 USD
Средний убыток:
-9.62 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-22.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.14 USD (2)
Прирост в месяц:
32.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.21 USD
Максимальная:
22.95 USD (4.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.89% (22.68 USD)
По эквити:
0.64% (2.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.56 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +61.02 USD
Макс. убыток в серии: -22.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
490
USD
USD
5
100%
38
73%
0%
2.25
3.19
USD
USD
5%
1:500