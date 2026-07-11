- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
29 (72.50%)
亏损交易:
11 (27.50%)
最好交易:
26.80 USD
最差交易:
-11.07 USD
毛利:
244.08 USD (2 880 pips)
毛利亏损:
-99.36 USD (963 pips)
最大连续赢利:
9 (61.02 USD)
最大连续盈利:
61.02 USD (9)
夏普比率:
0.39
交易活动:
0.13%
最大入金加载:
16.41%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
6 秒
采收率:
6.31
长期交易:
21 (52.50%)
短期交易:
19 (47.50%)
利润因子:
2.46
预期回报:
3.62 USD
平均利润:
8.42 USD
平均损失:
-9.03 USD
最大连续失误:
3 (-12.00 USD)
最大连续亏损:
-22.14 USD (2)
每月增长:
20.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.21 USD
最大值:
22.95 USD (4.95%)
相对跌幅:
结余:
4.89% (22.68 USD)
净值:
0.64% (2.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|145
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.80 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +61.02 USD
最大连续亏损: -12.00 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
39%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
5
100%
40
72%
0%
2.45
3.62
USD
USD
5%
1:500