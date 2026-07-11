- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
126 (62.37%)
Убыточных трейдов:
76 (37.62%)
Лучший трейд:
61.07 USD
Худший трейд:
-49.00 USD
Общая прибыль:
1 562.39 USD (156 934 pips)
Общий убыток:
-973.11 USD (96 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (229.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
229.25 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
14.85%
Макс. загрузка депозита:
12.33%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
88 (43.56%)
Коротких трейдов:
114 (56.44%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
2.92 USD
Средняя прибыль:
12.40 USD
Средний убыток:
-12.80 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-100.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.27 USD (8)
Прирост в месяц:
26.28%
Годовой прогноз:
318.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.76 USD
Максимальная:
240.96 USD (22.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.17% (240.96 USD)
По эквити:
9.62% (37.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|589
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +61.07 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +229.25 USD
Макс. убыток в серии: -100.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
204%
0
0
USD
USD
513
USD
USD
15
100%
202
62%
15%
1.60
2.92
USD
USD
48%
1:500