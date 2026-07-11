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Nyoman Arsa Widyana

GoldExtractor2

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交易:
205
盈利交易:
126 (61.46%)
亏损交易:
79 (38.54%)
最好交易:
61.07 USD
最差交易:
-49.00 USD
毛利:
1 562.39 USD (156 934 pips)
毛利亏损:
-999.22 USD (99 416 pips)
最大连续赢利:
14 (229.25 USD)
最大连续盈利:
229.25 USD (14)
夏普比率:
0.16
交易活动:
14.85%
最大入金加载:
12.33%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.34
长期交易:
91 (44.39%)
短期交易:
114 (55.61%)
利润因子:
1.56
预期回报:
2.75 USD
平均利润:
12.40 USD
平均损失:
-12.65 USD
最大连续失误:
8 (-100.27 USD)
最大连续亏损:
-100.27 USD (8)
每月增长:
15.44%
年度预测:
187.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
95.76 USD
最大值:
240.96 USD (22.38%)
相对跌幅:
结余:
48.17% (240.96 USD)
净值:
9.62% (37.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 205
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 563
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 58K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +61.07 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +229.25 USD
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2026.08.12 13:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 13:37
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 00:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 05:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.12 22:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.11 13:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.11 01:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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