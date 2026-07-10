- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
11 (61.11%)
Убыточных трейдов:
7 (38.89%)
Лучший трейд:
122.79 USD
Худший трейд:
-26.61 USD
Общая прибыль:
329.95 USD (33 420 pips)
Общий убыток:
-90.11 USD (8 930 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (314.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
314.33 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
10.31%
Макс. загрузка депозита:
17.57%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
10 (55.56%)
Коротких трейдов:
8 (44.44%)
Профит фактор:
3.66
Мат. ожидание:
13.32 USD
Средняя прибыль:
30.00 USD
Средний убыток:
-12.87 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-55.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.78 USD (4)
Прирост в месяц:
23.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.49 USD
Максимальная:
82.96 USD (8.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.23% (82.96 USD)
По эквити:
4.79% (46.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|240
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +122.79 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +314.33 USD
Макс. убыток в серии: -55.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "tegasFX-Main-UK" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
100%
18
61%
10%
3.66
13.32
USD
USD
8%
1:50