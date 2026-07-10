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Сигналы / MetaTrader 5 / TegasXAU Breakout
Guenther Erwin Huber

TegasXAU Breakout

Guenther Erwin Huber
Guenther Erwin Huber

Guenther Erwin Huber

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 24%
tegasFX-Main-UK
1:50
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
11 (61.11%)
Убыточных трейдов:
7 (38.89%)
Лучший трейд:
122.79 USD
Худший трейд:
-26.61 USD
Общая прибыль:
329.95 USD (33 420 pips)
Общий убыток:
-90.11 USD (8 930 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (314.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
314.33 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
10.31%
Макс. загрузка депозита:
17.57%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.89
Длинных трейдов:
10 (55.56%)
Коротких трейдов:
8 (44.44%)
Профит фактор:
3.66
Мат. ожидание:
13.32 USD
Средняя прибыль:
30.00 USD
Средний убыток:
-12.87 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-55.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.78 USD (4)
Прирост в месяц:
23.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
74.49 USD
Максимальная:
82.96 USD (8.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.23% (82.96 USD)
По эквити:
4.79% (46.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 240
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 24K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +122.79 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +314.33 USD
Макс. убыток в серии: -55.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "tegasFX-Main-UK" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 02:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.28 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 11:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 15:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.13 14:43
Share of trading days is too low
2026.07.13 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 08:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 08:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.10 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TegasXAU Breakout
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
1.2K
USD
5
100%
18
61%
10%
3.66
13.32
USD
8%
1:50
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