- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
14 (63.63%)
亏损交易:
8 (36.36%)
最好交易:
122.79 USD
最差交易:
-26.61 USD
毛利:
375.35 USD (34 359 pips)
毛利亏损:
-97.50 USD (9 653 pips)
最大连续赢利:
9 (348.73 USD)
最大连续盈利:
348.73 USD (9)
夏普比率:
0.32
交易活动:
10.31%
最大入金加载:
17.57%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.35
长期交易:
14 (63.64%)
短期交易:
8 (36.36%)
利润因子:
3.85
预期回报:
12.63 USD
平均利润:
26.81 USD
平均损失:
-12.19 USD
最大连续失误:
4 (-55.78 USD)
最大连续亏损:
-55.78 USD (4)
每月增长:
27.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
74.49 USD
最大值:
82.96 USD (8.23%)
相对跌幅:
结余:
8.23% (82.96 USD)
净值:
4.79% (46.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|278
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +122.79 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +348.73 USD
最大连续亏损: -55.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 tegasFX-Main-UK 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
5
100%
22
63%
10%
3.84
12.63
USD
USD
8%
1:50