- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
745
Прибыльных трейдов:
519 (69.66%)
Убыточных трейдов:
226 (30.34%)
Лучший трейд:
4 867.20 USD
Худший трейд:
-1 036.80 USD
Общая прибыль:
97 096.68 USD (259 224 pips)
Общий убыток:
-47 587.93 USD (193 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (1 802.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 433.96 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
1.64%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
9.04
Длинных трейдов:
300 (40.27%)
Коротких трейдов:
445 (59.73%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
66.45 USD
Средняя прибыль:
187.08 USD
Средний убыток:
-210.57 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-5 445.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 445.60 USD (7)
Прирост в месяц:
1.84%
Годовой прогноз:
22.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.60 USD
Максимальная:
5 474.14 USD (3.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.76% (5 445.60 USD)
По эквити:
1.40% (1 424.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|745
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|66K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 867.20 USD
Худший трейд: -1 037 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 802.20 USD
Макс. убыток в серии: -5 445.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InterStellarFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
58
100%
745
69%
0%
2.04
66.45
USD
USD
5%
1:500