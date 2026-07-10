СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WolvesVN HUNTER 100K
Trinh Van Sang

WolvesVN HUNTER 100K

Trinh Van Sang
Trinh Van Sang

Trinh Van Sang

0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 58%
InterStellarFinancial-Live2
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
745
Прибыльных трейдов:
519 (69.66%)
Убыточных трейдов:
226 (30.34%)
Лучший трейд:
4 867.20 USD
Худший трейд:
-1 036.80 USD
Общая прибыль:
97 096.68 USD (259 224 pips)
Общий убыток:
-47 587.93 USD (193 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (1 802.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 433.96 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
1.64%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
9.04
Длинных трейдов:
300 (40.27%)
Коротких трейдов:
445 (59.73%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
66.45 USD
Средняя прибыль:
187.08 USD
Средний убыток:
-210.57 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-5 445.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 445.60 USD (7)
Прирост в месяц:
1.84%
Годовой прогноз:
22.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.60 USD
Максимальная:
5 474.14 USD (3.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.76% (5 445.60 USD)
По эквити:
1.40% (1 424.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 745
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 66K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 867.20 USD
Худший трейд: -1 037 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 802.20 USD
Макс. убыток в серии: -5 445.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InterStellarFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.03 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.14 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WolvesVN HUNTER 100K
300 USD в месяц
58%
0
0
USD
102K
USD
58
100%
745
69%
0%
2.04
66.45
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.