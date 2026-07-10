- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
747
盈利交易:
521 (69.74%)
亏损交易:
226 (30.25%)
最好交易:
4 867.20 USD
最差交易:
-1 036.80 USD
毛利:
97 217.48 USD (259 827 pips)
毛利亏损:
-47 587.93 USD (193 557 pips)
最大连续赢利:
19 (1 802.20 USD)
最大连续盈利:
7 433.96 USD (3)
夏普比率:
0.15
交易活动:
0.03%
最大入金加载:
1.64%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
9.07
长期交易:
302 (40.43%)
短期交易:
445 (59.57%)
利润因子:
2.04
预期回报:
66.44 USD
平均利润:
186.60 USD
平均损失:
-210.57 USD
最大连续失误:
7 (-5 445.60 USD)
最大连续亏损:
-5 445.60 USD (7)
每月增长:
1.88%
年度预测:
22.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.60 USD
最大值:
5 474.14 USD (3.94%)
相对跌幅:
结余:
4.76% (5 445.60 USD)
净值:
1.40% (1 424.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|747
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|67K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 867.20 USD
最差交易: -1 037 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 802.20 USD
最大连续亏损: -5 445.60 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
58%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
58
100%
747
69%
0%
2.04
66.44
USD
USD
5%
1:500