- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
908
Прибыльных трейдов:
724 (79.73%)
Убыточных трейдов:
184 (20.26%)
Лучший трейд:
3 655.19 USD
Худший трейд:
-2 949.36 USD
Общая прибыль:
31 271.53 USD (482 105 pips)
Общий убыток:
-37 295.80 USD (500 612 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (536.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 946.79 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
91.13%
Макс. загрузка депозита:
50.40%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
98
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
471 (51.87%)
Коротких трейдов:
437 (48.13%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-6.63 USD
Средняя прибыль:
43.19 USD
Средний убыток:
-202.69 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 021.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 466.09 USD (5)
Прирост в месяц:
-24.10%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 024.27 USD
Максимальная:
11 192.41 USD (37.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.10% (11 192.41 USD)
По эквити:
20.21% (4 763.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD!
|885
|NASDAQ!
|23
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD!
|-12K
|NASDAQ!
|5.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD!
|-68K
|NASDAQ!
|49K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 655.19 USD
Худший трейд: -2 949 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +536.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 021.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exbina-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
20 years experience
ACCOUNT SIZE & LOTS
1000 USD 0.01 lot
3000 USD 0.02 lot
5000 USD 0.03 lot
10000 USD 0.06 lot
25000 USD 0.08 lot
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
-24%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
4
98%
908
79%
91%
0.83
-6.63
USD
USD
37%
1:500