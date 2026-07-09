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Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD NASDAQ Pro Gain v1
Zahit Emir

XAUUSD NASDAQ Pro Gain v1

Zahit Emir
Zahit Emir

Zahit Emir

0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2026 -24%
Exbina-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
908
Прибыльных трейдов:
724 (79.73%)
Убыточных трейдов:
184 (20.26%)
Лучший трейд:
3 655.19 USD
Худший трейд:
-2 949.36 USD
Общая прибыль:
31 271.53 USD (482 105 pips)
Общий убыток:
-37 295.80 USD (500 612 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (536.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 946.79 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
91.13%
Макс. загрузка депозита:
50.40%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
98
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.54
Длинных трейдов:
471 (51.87%)
Коротких трейдов:
437 (48.13%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-6.63 USD
Средняя прибыль:
43.19 USD
Средний убыток:
-202.69 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-1 021.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 466.09 USD (5)
Прирост в месяц:
-24.10%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 024.27 USD
Максимальная:
11 192.41 USD (37.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.10% (11 192.41 USD)
По эквити:
20.21% (4 763.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD! 885
NASDAQ! 23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD! -12K
NASDAQ! 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD! -68K
NASDAQ! 49K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 655.19 USD
Худший трейд: -2 949 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +536.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 021.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exbina-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

20 years experience


ACCOUNT SIZE & LOTS


1000 USD 0.01 lot

3000 USD 0.02 lot

5000 USD 0.03 lot

10000 USD 0.06 lot

25000 USD 0.08 lot

Нет отзывов
2026.08.04 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 12:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 10:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 00:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 03:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 03:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 02:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 01:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 17:41
Share of trading days is too low
2026.07.09 17:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.09 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 16:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 16:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 16:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.09 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 16:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD NASDAQ Pro Gain v1
39 USD в месяц
-24%
0
0
USD
19K
USD
4
98%
908
79%
91%
0.83
-6.63
USD
37%
1:500
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