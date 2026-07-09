- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
908
盈利交易:
724 (79.73%)
亏损交易:
184 (20.26%)
最好交易:
3 655.19 USD
最差交易:
-2 949.36 USD
毛利:
31 271.53 USD (482 105 pips)
毛利亏损:
-37 295.80 USD (500 612 pips)
最大连续赢利:
38 (536.83 USD)
最大连续盈利:
7 946.79 USD (7)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
92.14%
最大入金加载:
50.40%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
48
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.54
长期交易:
471 (51.87%)
短期交易:
437 (48.13%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-6.63 USD
平均利润:
43.19 USD
平均损失:
-202.69 USD
最大连续失误:
10 (-1 021.12 USD)
最大连续亏损:
-6 466.09 USD (5)
每月增长:
-24.46%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
6 024.27 USD
最大值:
11 192.41 USD (37.10%)
相对跌幅:
结余:
37.10% (11 192.41 USD)
净值:
20.21% (4 763.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD!
|885
|NASDAQ!
|23
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD!
|-12K
|NASDAQ!
|5.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD!
|-68K
|NASDAQ!
|49K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 655.19 USD
最差交易: -2 949 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +536.83 USD
最大连续亏损: -1 021.12 USD
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无数据
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1000 USD 0.01 lot
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5000 USD 0.03 lot
10000 USD 0.06 lot
25000 USD 0.08 lot
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
-24%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
4
98%
908
79%
92%
0.83
-6.63
USD
USD
37%
1:500