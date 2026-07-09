- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
59 (83.09%)
Убыточных трейдов:
12 (16.90%)
Лучший трейд:
20.82 USD
Худший трейд:
-29.81 USD
Общая прибыль:
308.15 USD (20 751 pips)
Общий убыток:
-98.53 USD (3 902 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (40.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.76 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.65%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.95
Длинных трейдов:
30 (42.25%)
Коротких трейдов:
41 (57.75%)
Профит фактор:
3.13
Мат. ожидание:
2.95 USD
Средняя прибыль:
5.22 USD
Средний убыток:
-8.21 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-29.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.81 USD (1)
Прирост в месяц:
8.45%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.54 USD
Максимальная:
30.17 USD (2.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.42% (29.87 USD)
По эквити:
11.08% (133.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|14
|AUDCAD+
|12
|EURCAD+
|6
|GBPCAD+
|6
|NZDCAD+
|6
|GBPUSD+
|5
|EURGBP+
|5
|EURNZD+
|5
|EURAUD+
|4
|GBPAUD+
|3
|GBPCHF+
|3
|EURUSD+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD+
|30
|AUDCAD+
|45
|EURCAD+
|10
|GBPCAD+
|40
|NZDCAD+
|15
|GBPUSD+
|25
|EURGBP+
|-19
|EURNZD+
|26
|EURAUD+
|24
|GBPAUD+
|16
|GBPCHF+
|-7
|EURUSD+
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD+
|1.6K
|AUDCAD+
|3.3K
|EURCAD+
|863
|GBPCAD+
|2.9K
|NZDCAD+
|1.2K
|GBPUSD+
|1.3K
|EURGBP+
|-570
|EURNZD+
|2.4K
|EURAUD+
|1.8K
|GBPAUD+
|1.2K
|GBPCHF+
|551
|EURUSD+
|345
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.82 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +40.97 USD
Макс. убыток в серии: -29.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
5
97%
71
83%
100%
3.12
2.95
USD
USD
11%
1:500