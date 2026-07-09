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Сигналы / MetaTrader 5 / SUPERHERO manual trading
Ihor Otkydach

SUPERHERO manual trading

Ihor Otkydach
Ihor Otkydach

Ihor Otkydach

4.1 (544)
🌀 My Telegram Channel: https://t.me/+UPIAnnNFlRBjZTc0
👉 My Personal Site: https://intradaysoft.com/
12 продуктов 14 сигналов 2 комментария
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 12%
VantageMarkets-Live 14
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
59 (83.09%)
Убыточных трейдов:
12 (16.90%)
Лучший трейд:
20.82 USD
Худший трейд:
-29.81 USD
Общая прибыль:
308.15 USD (20 751 pips)
Общий убыток:
-98.53 USD (3 902 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (40.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.76 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.65%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.95
Длинных трейдов:
30 (42.25%)
Коротких трейдов:
41 (57.75%)
Профит фактор:
3.13
Мат. ожидание:
2.95 USD
Средняя прибыль:
5.22 USD
Средний убыток:
-8.21 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-29.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.81 USD (1)
Прирост в месяц:
8.45%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.54 USD
Максимальная:
30.17 USD (2.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.42% (29.87 USD)
По эквити:
11.08% (133.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD+ 14
AUDCAD+ 12
EURCAD+ 6
GBPCAD+ 6
NZDCAD+ 6
GBPUSD+ 5
EURGBP+ 5
EURNZD+ 5
EURAUD+ 4
GBPAUD+ 3
GBPCHF+ 3
EURUSD+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD+ 30
AUDCAD+ 45
EURCAD+ 10
GBPCAD+ 40
NZDCAD+ 15
GBPUSD+ 25
EURGBP+ -19
EURNZD+ 26
EURAUD+ 24
GBPAUD+ 16
GBPCHF+ -7
EURUSD+ 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD+ 1.6K
AUDCAD+ 3.3K
EURCAD+ 863
GBPCAD+ 2.9K
NZDCAD+ 1.2K
GBPUSD+ 1.3K
EURGBP+ -570
EURNZD+ 2.4K
EURAUD+ 1.8K
GBPAUD+ 1.2K
GBPCHF+ 551
EURUSD+ 345
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.82 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +40.97 USD
Макс. убыток в серии: -29.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.23 05:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 14:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.09 14:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 14:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SUPERHERO manual trading
40 USD в месяц
12%
0
0
USD
3K
USD
5
97%
71
83%
100%
3.12
2.95
USD
11%
1:500
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