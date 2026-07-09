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Ihor Otkydach

SUPERHERO manual trading

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4.1 (545)
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12 产品 14 信号 2 评论
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可靠性
6
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每月复制 40 USD per 
增长自 2026 12%
VantageMarkets-Live 14
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
73
盈利交易:
61 (83.56%)
亏损交易:
12 (16.44%)
最好交易:
20.82 USD
最差交易:
-29.81 USD
毛利:
315.38 USD (21 291 pips)
毛利亏损:
-98.77 USD (3 902 pips)
最大连续赢利:
9 (40.97 USD)
最大连续盈利:
41.76 USD (8)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.65%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 天
采收率:
7.18
长期交易:
31 (42.47%)
短期交易:
42 (57.53%)
利润因子:
3.19
预期回报:
2.97 USD
平均利润:
5.17 USD
平均损失:
-8.23 USD
最大连续失误:
1 (-29.81 USD)
最大连续亏损:
-29.81 USD (1)
每月增长:
7.11%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.54 USD
最大值:
30.17 USD (2.45%)
相对跌幅:
结余:
2.42% (29.87 USD)
净值:
11.08% (133.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD+ 15
AUDCAD+ 12
EURCAD+ 6
GBPCAD+ 6
EURNZD+ 6
NZDCAD+ 6
GBPUSD+ 5
EURGBP+ 5
EURAUD+ 4
GBPAUD+ 3
GBPCHF+ 3
EURUSD+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD+ 33
AUDCAD+ 45
EURCAD+ 10
GBPCAD+ 40
EURNZD+ 29
NZDCAD+ 15
GBPUSD+ 25
EURGBP+ -19
EURAUD+ 24
GBPAUD+ 16
GBPCHF+ -7
EURUSD+ 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD+ 1.8K
AUDCAD+ 3.3K
EURCAD+ 863
GBPCAD+ 2.9K
EURNZD+ 2.7K
NZDCAD+ 1.2K
GBPUSD+ 1.3K
EURGBP+ -570
EURAUD+ 1.8K
GBPAUD+ 1.2K
GBPCHF+ 551
EURUSD+ 345
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.82 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +40.97 USD
最大连续亏损: -29.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.07.23 05:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 14:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.09 14:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 14:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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每月40 USD
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97%
73
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