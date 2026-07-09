- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
61 (83.56%)
亏损交易:
12 (16.44%)
最好交易:
20.82 USD
最差交易:
-29.81 USD
毛利:
315.38 USD (21 291 pips)
毛利亏损:
-98.77 USD (3 902 pips)
最大连续赢利:
9 (40.97 USD)
最大连续盈利:
41.76 USD (8)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.65%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
4 天
采收率:
7.18
长期交易:
31 (42.47%)
短期交易:
42 (57.53%)
利润因子:
3.19
预期回报:
2.97 USD
平均利润:
5.17 USD
平均损失:
-8.23 USD
最大连续失误:
1 (-29.81 USD)
最大连续亏损:
-29.81 USD (1)
每月增长:
7.11%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.54 USD
最大值:
30.17 USD (2.45%)
相对跌幅:
结余:
2.42% (29.87 USD)
净值:
11.08% (133.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|15
|AUDCAD+
|12
|EURCAD+
|6
|GBPCAD+
|6
|EURNZD+
|6
|NZDCAD+
|6
|GBPUSD+
|5
|EURGBP+
|5
|EURAUD+
|4
|GBPAUD+
|3
|GBPCHF+
|3
|EURUSD+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD+
|33
|AUDCAD+
|45
|EURCAD+
|10
|GBPCAD+
|40
|EURNZD+
|29
|NZDCAD+
|15
|GBPUSD+
|25
|EURGBP+
|-19
|EURAUD+
|24
|GBPAUD+
|16
|GBPCHF+
|-7
|EURUSD+
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD+
|1.8K
|AUDCAD+
|3.3K
|EURCAD+
|863
|GBPCAD+
|2.9K
|EURNZD+
|2.7K
|NZDCAD+
|1.2K
|GBPUSD+
|1.3K
|EURGBP+
|-570
|EURAUD+
|1.8K
|GBPAUD+
|1.2K
|GBPCHF+
|551
|EURUSD+
|345
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.82 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +40.97 USD
最大连续亏损: -29.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
12%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
6
97%
73
83%
100%
3.19
2.97
USD
USD
11%
1:500