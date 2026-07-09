- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
284
Прибыльных трейдов:
161 (56.69%)
Убыточных трейдов:
123 (43.31%)
Лучший трейд:
358.88 USD
Худший трейд:
-496.10 USD
Общая прибыль:
6 338.58 USD (317 461 pips)
Общий убыток:
-6 273.09 USD (362 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (612.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
612.31 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
97.03%
Макс. загрузка депозита:
5.58%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
137
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
180 (63.38%)
Коротких трейдов:
104 (36.62%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
39.37 USD
Средний убыток:
-51.00 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-149.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-601.34 USD (5)
Прирост в месяц:
2.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 481.10 USD
Максимальная:
1 481.10 USD (18.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.67% (1 481.10 USD)
По эквити:
6.15% (454.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|258
|GBPUSD#
|12
|ETHUSD#
|9
|BTCUSD#
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|158
|GBPUSD#
|6
|ETHUSD#
|27
|BTCUSD#
|-125
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|61K
|GBPUSD#
|184
|ETHUSD#
|23K
|BTCUSD#
|-130K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +358.88 USD
Худший трейд: -496 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +612.31 USD
Макс. убыток в серии: -149.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
5
100%
284
56%
97%
1.01
0.23
USD
USD
19%
1:500