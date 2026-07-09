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Сигналы / MetaTrader 5 / Ngan Invest
Nguyen Tien Phuc

Ngan Invest

Nguyen Tien Phuc
Nguyen Tien Phuc

Nguyen Tien Phuc

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 1%
XMGlobal-MT5 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
284
Прибыльных трейдов:
161 (56.69%)
Убыточных трейдов:
123 (43.31%)
Лучший трейд:
358.88 USD
Худший трейд:
-496.10 USD
Общая прибыль:
6 338.58 USD (317 461 pips)
Общий убыток:
-6 273.09 USD (362 531 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (612.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
612.31 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
97.03%
Макс. загрузка депозита:
5.58%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
137
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
180 (63.38%)
Коротких трейдов:
104 (36.62%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
39.37 USD
Средний убыток:
-51.00 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-149.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-601.34 USD (5)
Прирост в месяц:
2.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 481.10 USD
Максимальная:
1 481.10 USD (18.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.67% (1 481.10 USD)
По эквити:
6.15% (454.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 258
GBPUSD# 12
ETHUSD# 9
BTCUSD# 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 158
GBPUSD# 6
ETHUSD# 27
BTCUSD# -125
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 61K
GBPUSD# 184
ETHUSD# 23K
BTCUSD# -130K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +358.88 USD
Худший трейд: -496 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +612.31 USD
Макс. убыток в серии: -149.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.11 01:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 19:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 09:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 06:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 01:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 05:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 12:39
Share of trading days is too low
2026.07.09 12:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.09 11:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 11:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 11:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.09 11:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 11:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ngan Invest
999 USD в месяц
1%
0
0
USD
8K
USD
5
100%
284
56%
97%
1.01
0.23
USD
19%
1:500
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