- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
319
盈利交易:
173 (54.23%)
亏损交易:
146 (45.77%)
最好交易:
358.88 USD
最差交易:
-496.10 USD
毛利:
6 519.25 USD (328 036 pips)
毛利亏损:
-7 630.54 USD (397 899 pips)
最大连续赢利:
23 (612.31 USD)
最大连续盈利:
612.31 USD (23)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
97.03%
最大入金加载:
6.67%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
104
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.63
长期交易:
207 (64.89%)
短期交易:
112 (35.11%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-3.48 USD
平均利润:
37.68 USD
平均损失:
-52.26 USD
最大连续失误:
8 (-709.52 USD)
最大连续亏损:
-709.52 USD (8)
每月增长:
-9.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 481.10 USD
最大值:
1 765.44 USD (20.56%)
相对跌幅:
结余:
20.56% (1 765.44 USD)
净值:
6.15% (454.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|292
|GBPUSD#
|13
|ETHUSD#
|9
|BTCUSD#
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|-1K
|GBPUSD#
|20
|ETHUSD#
|27
|BTCUSD#
|-125
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|36K
|GBPUSD#
|294
|ETHUSD#
|23K
|BTCUSD#
|-130K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +358.88 USD
最差交易: -496 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +612.31 USD
最大连续亏损: -709.52 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-14%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
5
100%
319
54%
97%
0.85
-3.48
USD
USD
21%
1:500