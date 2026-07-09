- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
93 (85.32%)
Убыточных трейдов:
16 (14.68%)
Лучший трейд:
6.56 USD
Худший трейд:
-12.53 USD
Общая прибыль:
136.98 USD (13 434 pips)
Общий убыток:
-148.72 USD (14 092 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (26.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.66 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
4.60%
Макс. загрузка депозита:
14.52%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
67 (61.47%)
Коротких трейдов:
42 (38.53%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.11 USD
Средняя прибыль:
1.47 USD
Средний убыток:
-9.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-24.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.28 USD (2)
Прирост в месяц:
-11.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
29.52 USD
Максимальная:
65.25 USD (48.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.02% (65.18 USD)
По эквити:
13.45% (11.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|-12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|-658
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.56 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.66 USD
Макс. убыток в серии: -24.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AmillexGlobal-Major" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
88
USD
USD
3
100%
109
85%
5%
0.92
-0.11
USD
USD
48%
1:500