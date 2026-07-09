- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
118
盈利交易:
102 (86.44%)
亏损交易:
16 (13.56%)
最好交易:
17.92 USD
最差交易:
-12.53 USD
毛利:
171.42 USD (15 027 pips)
毛利亏损:
-149.77 USD (14 092 pips)
最大连续赢利:
18 (26.66 USD)
最大连续盈利:
52.71 USD (17)
夏普比率:
0.08
交易活动:
4.60%
最大入金加载:
14.52%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
0.33
长期交易:
73 (61.86%)
短期交易:
45 (38.14%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
1.68 USD
平均损失:
-9.36 USD
最大连续失误:
2 (-24.28 USD)
最大连续亏损:
-24.28 USD (2)
每月增长:
21.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
29.52 USD
最大值:
65.25 USD (48.07%)
相对跌幅:
结余:
48.02% (65.18 USD)
净值:
13.45% (11.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|935
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.92 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +26.66 USD
最大连续亏损: -24.28 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
22%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
4
100%
118
86%
5%
1.14
0.18
USD
USD
48%
1:500