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Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

Tickmill Basket

Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi
Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Tickmill-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
126
Прибыльных трейдов:
103 (81.74%)
Убыточных трейдов:
23 (18.25%)
Лучший трейд:
81.44 USD
Худший трейд:
-96.06 USD
Общая прибыль:
505.59 USD (200 938 pips)
Общий убыток:
-273.94 USD (233 028 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (108.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.26 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
26.47%
Макс. загрузка депозита:
0.92%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
104 (82.54%)
Коротких трейдов:
22 (17.46%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.84 USD
Средняя прибыль:
4.91 USD
Средний убыток:
-11.91 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-192.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-192.12 USD (2)
Прирост в месяц:
2.32%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
156.28 USD
Максимальная:
192.27 USD (1.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.86% (192.24 USD)
По эквити:
1.72% (177.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 70
USTEC 32
CHFJPY 10
EURJPY 7
AUDCAD 3
CADJPY 2
EURCHF 1
EURCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 140
USTEC 58
CHFJPY 15
EURJPY 9
AUDCAD 4
CADJPY 4
EURCHF 1
EURCAD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
USTEC -56K
CHFJPY 1.3K
EURJPY 1.1K
AUDCAD 534
CADJPY 575
EURCHF 97
EURCAD 163
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.44 USD
Худший трейд: -96 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +108.26 USD
Макс. убыток в серии: -192.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 8
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 5
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.11 × 9
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.29 × 7
FusionMarkets-Live
0.41 × 262
VTMarkets-Live
0.44 × 116
Exness-MT5Real7
0.87 × 100
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
CapitalPointTrading-MT5-4
0.93 × 136
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Exness-MT5Real8
1.09 × 144
VantageInternational-Live 8
1.33 × 3
Darwinex-Live
1.52 × 494
еще 87...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

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Good luck.

 

Telegram

https://t.me/Iraqi_Forex_Trader

 

WhatsApp

009647704236509


Нет отзывов
2026.08.05 00:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 11:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 12:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 05:53
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 06:37
Share of trading days is too low
2026.07.13 06:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.09 10:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 10:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 10:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.09 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 10:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tickmill Basket
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
10K
USD
5
85%
126
81%
26%
1.84
1.84
USD
2%
1:500
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