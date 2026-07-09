- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
126
Прибыльных трейдов:
103 (81.74%)
Убыточных трейдов:
23 (18.25%)
Лучший трейд:
81.44 USD
Худший трейд:
-96.06 USD
Общая прибыль:
505.59 USD (200 938 pips)
Общий убыток:
-273.94 USD (233 028 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (108.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.26 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
26.47%
Макс. загрузка депозита:
0.92%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
104 (82.54%)
Коротких трейдов:
22 (17.46%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.84 USD
Средняя прибыль:
4.91 USD
Средний убыток:
-11.91 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-192.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-192.12 USD (2)
Прирост в месяц:
2.32%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
156.28 USD
Максимальная:
192.27 USD (1.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.86% (192.24 USD)
По эквити:
1.72% (177.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|USTEC
|32
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|7
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|2
|EURCHF
|1
|EURCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|140
|USTEC
|58
|CHFJPY
|15
|EURJPY
|9
|AUDCAD
|4
|CADJPY
|4
|EURCHF
|1
|EURCAD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|USTEC
|-56K
|CHFJPY
|1.3K
|EURJPY
|1.1K
|AUDCAD
|534
|CADJPY
|575
|EURCHF
|97
|EURCAD
|163
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +81.44 USD
Худший трейд: -96 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +108.26 USD
Макс. убыток в серии: -192.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 8
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 9
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.29 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 262
|
VTMarkets-Live
|0.44 × 116
|
Exness-MT5Real7
|0.87 × 100
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.93 × 136
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Exness-MT5Real8
|1.09 × 144
|
VantageInternational-Live 8
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.52 × 494
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Multi EA Money Management System.
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Trading Gold And Coins.
Daily target 1%.
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Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
009647704236509
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
85%
126
81%
26%
1.84
1.84
USD
USD
2%
1:500