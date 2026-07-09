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Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

Tickmill Basket

Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi
Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

Ahmed Ali Abdulhasan Kaabi

0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 4%
Tickmill-Live
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
161
盈利交易:
131 (81.36%)
亏损交易:
30 (18.63%)
最好交易:
81.44 USD
最差交易:
-96.06 USD
毛利:
713.37 USD (215 475 pips)
毛利亏损:
-314.25 USD (236 939 pips)
最大连续赢利:
27 (108.26 USD)
最大连续盈利:
108.26 USD (27)
夏普比率:
0.18
交易活动:
33.04%
最大入金加载:
1.90%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
92
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.08
长期交易:
134 (83.23%)
短期交易:
27 (16.77%)
利润因子:
2.27
预期回报:
2.48 USD
平均利润:
5.45 USD
平均损失:
-10.47 USD
最大连续失误:
3 (-11.62 USD)
最大连续亏损:
-192.12 USD (2)
每月增长:
3.67%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
156.28 USD
最大值:
192.27 USD (1.86%)
相对跌幅:
结余:
1.86% (192.24 USD)
净值:
3.58% (364.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 93
USTEC 32
CHFJPY 16
EURJPY 8
AUDCAD 6
CADJPY 3
EURCHF 2
EURCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 286
USTEC 58
CHFJPY 29
EURJPY 10
AUDCAD 6
CADJPY 4
EURCHF 3
EURCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 30K
USTEC -56K
CHFJPY 942
EURJPY 1.3K
AUDCAD 913
CADJPY 735
EURCHF 284
EURCAD 163
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +81.44 USD
最差交易: -96 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +108.26 USD
最大连续亏损: -11.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 8
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 5
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
0.00 × 2
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.11 × 9
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.29 × 7
FusionMarkets-Live
0.41 × 262
VTMarkets-Live
0.44 × 116
Exness-MT5Real7
0.87 × 100
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
CapitalPointTrading-MT5-4
0.93 × 136
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Exness-MT5Real8
1.09 × 144
VantageInternational-Live 8
1.33 × 3
Darwinex-Live
1.52 × 494
87 更多...
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没有评论
2026.08.05 00:52
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 11:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 12:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 05:53
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 06:37
Share of trading days is too low
2026.07.13 06:37
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.09 10:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 10:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 10:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.09 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 10:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Tickmill Basket
每月30 USD
4%
0
0
USD
10K
USD
5
84%
161
81%
33%
2.27
2.48
USD
4%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载