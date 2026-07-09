- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
161
盈利交易:
131 (81.36%)
亏损交易:
30 (18.63%)
最好交易:
81.44 USD
最差交易:
-96.06 USD
毛利:
713.37 USD (215 475 pips)
毛利亏损:
-314.25 USD (236 939 pips)
最大连续赢利:
27 (108.26 USD)
最大连续盈利:
108.26 USD (27)
夏普比率:
0.18
交易活动:
33.04%
最大入金加载:
1.90%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
92
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.08
长期交易:
134 (83.23%)
短期交易:
27 (16.77%)
利润因子:
2.27
预期回报:
2.48 USD
平均利润:
5.45 USD
平均损失:
-10.47 USD
最大连续失误:
3 (-11.62 USD)
最大连续亏损:
-192.12 USD (2)
每月增长:
3.67%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
156.28 USD
最大值:
192.27 USD (1.86%)
相对跌幅:
结余:
1.86% (192.24 USD)
净值:
3.58% (364.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|USTEC
|32
|CHFJPY
|16
|EURJPY
|8
|AUDCAD
|6
|CADJPY
|3
|EURCHF
|2
|EURCAD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|286
|USTEC
|58
|CHFJPY
|29
|EURJPY
|10
|AUDCAD
|6
|CADJPY
|4
|EURCHF
|3
|EURCAD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|30K
|USTEC
|-56K
|CHFJPY
|942
|EURJPY
|1.3K
|AUDCAD
|913
|CADJPY
|735
|EURCHF
|284
|EURCAD
|163
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.44 USD
最差交易: -96 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +108.26 USD
最大连续亏损: -11.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 9
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.29 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 262
|
VTMarkets-Live
|0.44 × 116
|
Exness-MT5Real7
|0.87 × 100
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.93 × 136
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Exness-MT5Real8
|1.09 × 144
|
VantageInternational-Live 8
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.52 × 494
Multi EA Money Management System.
To maximize potential profits with high trading activity.
Trading Gold And Coins.
Daily target 1%.
Let’s make some money
Good luck.
Telegram
https://t.me/Iraqi_Forex_Trader
009647704236509
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
84%
161
81%
33%
2.27
2.48
USD
USD
4%
1:500