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Сигналы / MetaTrader 5 / BTC Breakout Pro
Pak Kei Ho

BTC Breakout Pro

Pak Kei Ho
Pak Kei Ho

Pak Kei Ho

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 7%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
69 (77.52%)
Убыточных трейдов:
20 (22.47%)
Лучший трейд:
58.82 USD
Худший трейд:
-46.60 USD
Общая прибыль:
470.36 USD (525 827 pips)
Общий убыток:
-267.34 USD (212 904 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (132.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.56 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
2.55%
Макс. загрузка депозита:
5.37%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
2.31
Длинных трейдов:
48 (53.93%)
Коротких трейдов:
41 (46.07%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
2.28 USD
Средняя прибыль:
6.82 USD
Средний убыток:
-13.37 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-64.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.29 USD (6)
Прирост в месяц:
7.26%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.61 USD
Максимальная:
88.04 USD (16.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.59% (87.65 USD)
По эквити:
6.11% (29.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 89
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 203
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 313K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.82 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +132.56 USD
Макс. убыток в серии: -64.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
2.38 × 29
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BTC Breakout. 
Нет отзывов
2026.08.10 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 12:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 11:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 23:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 21:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 03:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.16 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.16 02:05
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.16 02:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 22:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.10 03:49
Share of trading days is too low
2026.07.10 03:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.10 03:49
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.10 02:47
Share of trading days is too low
2026.07.10 02:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.10 02:47
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.09 08:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 08:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BTC Breakout Pro
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
4.2K
USD
5
95%
89
77%
3%
1.75
2.28
USD
17%
1:500
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