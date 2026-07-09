- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
69 (77.52%)
Убыточных трейдов:
20 (22.47%)
Лучший трейд:
58.82 USD
Худший трейд:
-46.60 USD
Общая прибыль:
470.36 USD (525 827 pips)
Общий убыток:
-267.34 USD (212 904 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (132.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.56 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
2.55%
Макс. загрузка депозита:
5.37%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
2.31
Длинных трейдов:
48 (53.93%)
Коротких трейдов:
41 (46.07%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
2.28 USD
Средняя прибыль:
6.82 USD
Средний убыток:
-13.37 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-64.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.29 USD (6)
Прирост в месяц:
7.26%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.61 USD
Максимальная:
88.04 USD (16.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.59% (87.65 USD)
По эквити:
6.11% (29.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|203
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|313K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.82 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +132.56 USD
Макс. убыток в серии: -64.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|2.38 × 29
BTC Breakout.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
5
95%
89
77%
3%
1.75
2.28
USD
USD
17%
1:500