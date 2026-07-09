- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
93
盈利交易:
73 (78.49%)
亏损交易:
20 (21.51%)
最好交易:
58.82 USD
最差交易:
-46.60 USD
毛利:
506.47 USD (545 499 pips)
毛利亏损:
-272.83 USD (212 904 pips)
最大连续赢利:
28 (132.56 USD)
最大连续盈利:
132.56 USD (28)
夏普比率:
0.26
交易活动:
2.55%
最大入金加载:
5.37%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
2.65
长期交易:
49 (52.69%)
短期交易:
44 (47.31%)
利润因子:
1.86
预期回报:
2.51 USD
平均利润:
6.94 USD
平均损失:
-13.64 USD
最大连续失误:
6 (-64.29 USD)
最大连续亏损:
-64.29 USD (6)
每月增长:
2.23%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
59.61 USD
最大值:
88.04 USD (16.66%)
相对跌幅:
结余:
16.59% (87.65 USD)
净值:
6.11% (29.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|234
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|333K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.82 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +132.56 USD
最大连续亏损: -64.29 USD
BTC Breakout.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
5
95%
93
78%
3%
1.85
2.51
USD
USD
17%
1:500