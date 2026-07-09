- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
19 (55.88%)
Убыточных трейдов:
15 (44.12%)
Лучший трейд:
29.23 EUR
Худший трейд:
-17.64 EUR
Общая прибыль:
87.47 EUR (3 937 pips)
Общий убыток:
-99.46 EUR (33 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (10.47 EUR)
Макс. прибыль в серии:
38.39 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
55.18%
Макс. загрузка депозита:
11.19%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
7 (20.59%)
Коротких трейдов:
27 (79.41%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.35 EUR
Средняя прибыль:
4.60 EUR
Средний убыток:
-6.63 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-34.05 EUR)
Макс. убыток в серии:
-34.05 EUR (5)
Прирост в месяц:
-1.23%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.49 EUR
Максимальная:
51.66 EUR (5.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (51.72 EUR)
По эквити:
3.93% (38.91 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|NZDUSD
|4
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|2
|USTEC
|2
|EURGBP
|2
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|24
|NZDJPY
|-13
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|48
|XAUUSD
|-37
|USTEC
|-27
|EURGBP
|-4
|GBPAUD
|8
|USDCAD
|3
|NZDCHF
|-10
|EURCAD
|-15
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|-1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|286
|NZDUSD
|842
|NZDJPY
|-1.2K
|USDCHF
|123
|GBPUSD
|1.6K
|XAUUSD
|-3.7K
|USTEC
|-27K
|EURGBP
|-48
|GBPAUD
|588
|USDCAD
|221
|NZDCHF
|-257
|EURCAD
|-412
|NZDCAD
|56
|EURAUD
|-113
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.23 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.47 EUR
Макс. убыток в серии: -34.05 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.83 × 6
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|20.33 × 6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
890 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
1
EUR
EUR
3
5%
34
55%
55%
0.87
-0.35
EUR
EUR
5%
1:100