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Сигналы / MetaTrader 5 / RealTradingAccount
Stefan Modl

RealTradingAccount

Stefan Modl
Stefan Modl

Stefan Modl

0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 890 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
ICMarketsSC-MT5-3
1:100
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
19 (55.88%)
Убыточных трейдов:
15 (44.12%)
Лучший трейд:
29.23 EUR
Худший трейд:
-17.64 EUR
Общая прибыль:
87.47 EUR (3 937 pips)
Общий убыток:
-99.46 EUR (33 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (10.47 EUR)
Макс. прибыль в серии:
38.39 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
55.18%
Макс. загрузка депозита:
11.19%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
7 (20.59%)
Коротких трейдов:
27 (79.41%)
Профит фактор:
0.88
Мат. ожидание:
-0.35 EUR
Средняя прибыль:
4.60 EUR
Средний убыток:
-6.63 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-34.05 EUR)
Макс. убыток в серии:
-34.05 EUR (5)
Прирост в месяц:
-1.23%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.49 EUR
Максимальная:
51.66 EUR (5.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (51.72 EUR)
По эквити:
3.93% (38.91 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 9
NZDUSD 4
NZDJPY 4
USDCHF 3
GBPUSD 2
XAUUSD 2
USTEC 2
EURGBP 2
GBPAUD 1
USDCAD 1
NZDCHF 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 7
NZDUSD 24
NZDJPY -13
USDCHF 3
GBPUSD 48
XAUUSD -37
USTEC -27
EURGBP -4
GBPAUD 8
USDCAD 3
NZDCHF -10
EURCAD -15
NZDCAD 1
EURAUD -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 286
NZDUSD 842
NZDJPY -1.2K
USDCHF 123
GBPUSD 1.6K
XAUUSD -3.7K
USTEC -27K
EURGBP -48
GBPAUD 588
USDCAD 221
NZDCHF -257
EURCAD -412
NZDCAD 56
EURAUD -113
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.23 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.47 EUR
Макс. убыток в серии: -34.05 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.83 × 6
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
20.33 × 6
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Нет отзывов
2026.08.05 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 10:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 20:01
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 21:47
Share of trading days is too low
2026.07.13 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 20:47
Share of trading days is too low
2026.07.13 20:47
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.09 08:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 08:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 08:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.09 08:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 08:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RealTradingAccount
890 USD в месяц
-1%
0
0
USD
1
EUR
3
5%
34
55%
55%
0.87
-0.35
EUR
5%
1:100
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