- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
19 (55.88%)
亏损交易:
15 (44.12%)
最好交易:
29.23 EUR
最差交易:
-17.64 EUR
毛利:
87.47 EUR (3 937 pips)
毛利亏损:
-99.46 EUR (33 459 pips)
最大连续赢利:
8 (10.47 EUR)
最大连续盈利:
38.39 EUR (3)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
48.05%
最大入金加载:
11.19%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.23
长期交易:
7 (20.59%)
短期交易:
27 (79.41%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.35 EUR
平均利润:
4.60 EUR
平均损失:
-6.63 EUR
最大连续失误:
5 (-34.05 EUR)
最大连续亏损:
-34.05 EUR (5)
每月增长:
-1.23%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
20.49 EUR
最大值:
51.66 EUR (5.08%)
相对跌幅:
结余:
5.09% (51.72 EUR)
净值:
3.93% (38.91 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|NZDUSD
|4
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|2
|USTEC
|2
|EURGBP
|2
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|24
|NZDJPY
|-13
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|48
|XAUUSD
|-37
|USTEC
|-27
|EURGBP
|-4
|GBPAUD
|8
|USDCAD
|3
|NZDCHF
|-10
|EURCAD
|-15
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|-1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|286
|NZDUSD
|842
|NZDJPY
|-1.2K
|USDCHF
|123
|GBPUSD
|1.6K
|XAUUSD
|-3.7K
|USTEC
|-27K
|EURGBP
|-48
|GBPAUD
|588
|USDCAD
|221
|NZDCHF
|-257
|EURCAD
|-412
|NZDCAD
|56
|EURAUD
|-113
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.23 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.47 EUR
最大连续亏损: -34.05 EUR
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月890 USD
-1%
0
0
USD
USD
1
EUR
EUR
3
5%
34
55%
48%
0.87
-0.35
EUR
EUR
5%
1:100