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Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
14 (73.68%)
Убыточных трейдов:
5 (26.32%)
Лучший трейд:
1 391.83 USD
Худший трейд:
-627.22 USD
Общая прибыль:
6 063.42 USD (3 592 pips)
Общий убыток:
-1 388.30 USD (2 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3 760.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 760.42 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
23.59%
Макс. загрузка депозита:
33.64%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
4.12
Длинных трейдов:
8 (42.11%)
Коротких трейдов:
11 (57.89%)
Профит фактор:
4.37
Мат. ожидание:
246.06 USD
Средняя прибыль:
433.10 USD
Средний убыток:
-277.66 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 123.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 123.98 USD (3)
Прирост в месяц:
3.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.44 USD
Максимальная:
1 134.02 USD (1.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.12% (1 139.17 USD)
По эквити:
1.54% (1 612.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|3
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|949
|AUDCAD
|1.4K
|GBPAUD
|924
|GBPCAD
|1.4K
|EURAUD
|650
|EURGBP
|-631
|CADJPY
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|878
|AUDCAD
|704
|GBPAUD
|629
|GBPCAD
|546
|EURAUD
|397
|EURGBP
|-339
|CADJPY
|-1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 391.83 USD
Худший трейд: -627 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 760.42 USD
Макс. убыток в серии: -1 123.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|0.20 × 5
|
Darwinex-Live
|0.24 × 2838
|
VTMarkets-Live
|0.28 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.58 × 53
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.50 × 44
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.83 × 6
|
BCS5-Real
|3.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|5.15 × 13
|
XMGlobal-MT5 2
|5.25 × 8
|
XMGlobal-MT5 4
|5.28 × 761
|
Headway-Real
|5.84 × 25
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|9.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|10.05 × 107
|
XMTrading-MT5 3
|12.28 × 80
|
FxPro-MT5
|19.50 × 2
Торговый сигнал в реальном времени от ASIC MT5 бота
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
5
100%
19
73%
24%
4.36
246.06
USD
USD
2%
1:200