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Сигналы / MetaTrader 5 / ASIC Main
Thi Ngoc Tram Le

ASIC Main

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
Привет, я Ле — профессиональный алгоритмический трейдер из Вьетнама.
Я проектирую и разрабатываю продвинутые торговые стратегии, превращая их в мощных алгоритмических роботов для MetaTrader 5.
5 продуктов 8 сигналов 1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 5%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
14 (73.68%)
Убыточных трейдов:
5 (26.32%)
Лучший трейд:
1 391.83 USD
Худший трейд:
-627.22 USD
Общая прибыль:
6 063.42 USD (3 592 pips)
Общий убыток:
-1 388.30 USD (2 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3 760.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 760.42 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
23.59%
Макс. загрузка депозита:
33.64%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
4.12
Длинных трейдов:
8 (42.11%)
Коротких трейдов:
11 (57.89%)
Профит фактор:
4.37
Мат. ожидание:
246.06 USD
Средняя прибыль:
433.10 USD
Средний убыток:
-277.66 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 123.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 123.98 USD (3)
Прирост в месяц:
3.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.44 USD
Максимальная:
1 134.02 USD (1.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.12% (1 139.17 USD)
По эквити:
1.54% (1 612.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 4
AUDCAD 4
GBPAUD 3
GBPCAD 3
EURAUD 3
EURGBP 1
CADJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 949
AUDCAD 1.4K
GBPAUD 924
GBPCAD 1.4K
EURAUD 650
EURGBP -631
CADJPY -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 878
AUDCAD 704
GBPAUD 629
GBPCAD 546
EURAUD 397
EURGBP -339
CADJPY -1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 391.83 USD
Худший трейд: -627 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 760.42 USD
Макс. убыток в серии: -1 123.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 18
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live
0.20 × 5
Darwinex-Live
0.24 × 2838
VTMarkets-Live
0.28 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
0.58 × 53
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
2.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
2.50 × 44
EBCFinancialGroupKY-Live01
2.83 × 6
BCS5-Real
3.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
5.15 × 13
XMGlobal-MT5 2
5.25 × 8
XMGlobal-MT5 4
5.28 × 761
Headway-Real
5.84 × 25
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
9.00 × 2
RoboForex-Pro
10.05 × 107
XMTrading-MT5 3
12.28 × 80
FxPro-MT5
19.50 × 2
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Торговый сигнал в реальном времени от ASIC MT5 бота
Нет отзывов
2026.08.09 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 04:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 04:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ASIC Main
40 USD в месяц
5%
0
0
USD
105K
USD
5
100%
19
73%
24%
4.36
246.06
USD
2%
1:200
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