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Thi Ngoc Tram Le

ASIC Main

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
你好，我是Le——来自越南的专业算法交易员。

我设计和开发先进的交易策略，将它们转化为MetaTrader 5的强大算法机器人。
我的热情在于将市场洞察与技术相结合，创建精确且稳定的自动化交易系统。
5 产品 8 信号 1 主题 2 评论
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盈利交易:
14 (73.68%)
亏损交易:
5 (26.32%)
最好交易:
1 391.83 USD
最差交易:
-627.22 USD
毛利:
6 063.42 USD (3 592 pips)
毛利亏损:
-1 388.30 USD (2 495 pips)
最大连续赢利:
6 (3 760.42 USD)
最大连续盈利:
3 760.42 USD (6)
夏普比率:
0.57
交易活动:
20.57%
最大入金加载:
33.64%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
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平均持有时间:
20 小时
采收率:
4.12
长期交易:
8 (42.11%)
短期交易:
11 (57.89%)
利润因子:
4.37
预期回报:
246.06 USD
平均利润:
433.10 USD
平均损失:
-277.66 USD
最大连续失误:
3 (-1 123.98 USD)
最大连续亏损:
-1 123.98 USD (3)
每月增长:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
1.12% (1 139.17 USD)
净值:
1.54% (1 612.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 4
AUDCAD 4
GBPAUD 3
GBPCAD 3
EURAUD 3
EURGBP 1
CADJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 949
AUDCAD 1.4K
GBPAUD 924
GBPCAD 1.4K
EURAUD 650
EURGBP -631
CADJPY -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 878
AUDCAD 704
GBPAUD 629
GBPCAD 546
EURAUD 397
EURGBP -339
CADJPY -1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
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2.83 × 6
BCS5-Real
3.00 × 2
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5.15 × 13
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5.25 × 8
XMGlobal-MT5 4
5.28 × 761
Headway-Real
5.84 × 25
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
9.00 × 2
RoboForex-Pro
10.05 × 107
XMTrading-MT5 3
12.28 × 80
FxPro-MT5
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来自 ASIC MT5 机器人的实时交易信号
没有评论
2026.08.09 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 04:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 04:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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