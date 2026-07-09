- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
14 (73.68%)
亏损交易:
5 (26.32%)
最好交易:
1 391.83 USD
最差交易:
-627.22 USD
毛利:
6 063.42 USD (3 592 pips)
毛利亏损:
-1 388.30 USD (2 495 pips)
最大连续赢利:
6 (3 760.42 USD)
最大连续盈利:
3 760.42 USD (6)
夏普比率:
0.57
交易活动:
20.57%
最大入金加载:
33.64%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
20 小时
采收率:
4.12
长期交易:
8 (42.11%)
短期交易:
11 (57.89%)
利润因子:
4.37
预期回报:
246.06 USD
平均利润:
433.10 USD
平均损失:
-277.66 USD
最大连续失误:
3 (-1 123.98 USD)
最大连续亏损:
-1 123.98 USD (3)
每月增长:
3.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.44 USD
最大值:
1 134.02 USD (1.11%)
相对跌幅:
结余:
1.12% (1 139.17 USD)
净值:
1.54% (1 612.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|4
|AUDCAD
|4
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|3
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|949
|AUDCAD
|1.4K
|GBPAUD
|924
|GBPCAD
|1.4K
|EURAUD
|650
|EURGBP
|-631
|CADJPY
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|878
|AUDCAD
|704
|GBPAUD
|629
|GBPCAD
|546
|EURAUD
|397
|EURGBP
|-339
|CADJPY
|-1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 391.83 USD
最差交易: -627 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3 760.42 USD
最大连续亏损: -1 123.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|0.20 × 5
|
Darwinex-Live
|0.24 × 2838
|
VTMarkets-Live
|0.28 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.58 × 53
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|2.50 × 44
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|2.83 × 6
|
BCS5-Real
|3.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|5.15 × 13
|
XMGlobal-MT5 2
|5.25 × 8
|
XMGlobal-MT5 4
|5.28 × 761
|
Headway-Real
|5.84 × 25
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|9.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|10.05 × 107
|
XMTrading-MT5 3
|12.28 × 80
|
FxPro-MT5
|19.50 × 2
来自 ASIC MT5 机器人的实时交易信号
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
5%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
5
100%
19
73%
21%
4.36
246.06
USD
USD
2%
1:200