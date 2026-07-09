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Сигналы / MetaTrader 5 / ANT 03
Sakol Mungkarakron

ANT 03

Sakol Mungkarakron
Sakol Mungkarakron

Sakol Mungkarakron

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 40%
Exness-MT5Real6
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
76 (93.82%)
Убыточных трейдов:
5 (6.17%)
Лучший трейд:
92.82 USD
Худший трейд:
-60.85 USD
Общая прибыль:
657.09 USD (656 952 pips)
Общий убыток:
-137.31 USD (137 317 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (415.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
415.08 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
14.70%
Макс. загрузка депозита:
1.14%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
81 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.79
Мат. ожидание:
6.42 USD
Средняя прибыль:
8.65 USD
Средний убыток:
-27.46 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-98.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.52 USD (3)
Прирост в месяц:
11.74%
Годовой прогноз:
142.49%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
98.52 USD (8.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.22% (98.52 USD)
По эквити:
2.24% (41.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 520
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 520K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +92.82 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +415.08 USD
Макс. убыток в серии: -98.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 14:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 04:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 04:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.09 03:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.09 03:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.09 03:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ANT 03
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
2K
USD
11
95%
81
93%
15%
4.78
6.42
USD
7%
1:200
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