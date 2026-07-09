- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
76 (93.82%)
Убыточных трейдов:
5 (6.17%)
Лучший трейд:
92.82 USD
Худший трейд:
-60.85 USD
Общая прибыль:
657.09 USD (656 952 pips)
Общий убыток:
-137.31 USD (137 317 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (415.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
415.08 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
14.70%
Макс. загрузка депозита:
1.14%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
81 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.79
Мат. ожидание:
6.42 USD
Средняя прибыль:
8.65 USD
Средний убыток:
-27.46 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-98.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.52 USD (3)
Прирост в месяц:
11.74%
Годовой прогноз:
142.49%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
98.52 USD (8.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.22% (98.52 USD)
По эквити:
2.24% (41.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|520
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|520K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +92.82 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +415.08 USD
Макс. убыток в серии: -98.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
11
95%
81
93%
15%
4.78
6.42
USD
USD
7%
1:200