- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
84
盈利交易:
79 (94.04%)
亏损交易:
5 (5.95%)
最好交易:
92.82 USD
最差交易:
-60.85 USD
毛利:
672.71 USD (672 580 pips)
毛利亏损:
-137.31 USD (137 317 pips)
最大连续赢利:
49 (430.70 USD)
最大连续盈利:
430.70 USD (49)
夏普比率:
0.37
交易活动:
14.73%
最大入金加载:
1.14%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
17 小时
采收率:
5.43
长期交易:
84 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.90
预期回报:
6.37 USD
平均利润:
8.52 USD
平均损失:
-27.46 USD
最大连续失误:
3 (-98.52 USD)
最大连续亏损:
-98.52 USD (3)
每月增长:
11.97%
年度预测:
145.29%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
98.52 USD (8.19%)
相对跌幅:
结余:
7.22% (98.52 USD)
净值:
2.24% (41.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|535
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|535K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.82 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 49
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +430.70 USD
最大连续亏损: -98.52 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
42%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
12
95%
84
94%
15%
4.89
6.37
USD
USD
7%
1:200