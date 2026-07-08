- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
78 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
9.16 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
374.19 USD (1 805 967 pips)
Общий убыток:
-23.14 USD
Макс. серия выигрышей:
78 (374.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
374.19 USD (78)
Коэффициент Шарпа:
2.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.36%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
313.44
Длинных трейдов:
37 (47.44%)
Коротких трейдов:
41 (52.56%)
Профит фактор:
16.17
Мат. ожидание:
4.80 USD
Средняя прибыль:
4.80 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
14.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.12 USD
Максимальная:
1.12 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.06% (1.12 USD)
По эквити:
6.66% (147.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHEREUM
|59
|BITCOIN
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHEREUM
|200
|BITCOIN
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHEREUM
|151K
|BITCOIN
|1.7M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.16 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 78
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +374.19 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
388 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
5
0%
78
100%
100%
16.17
4.80
USD
USD
7%
1:500