- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
81
盈利交易:
81 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
9.16 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
396.73 USD (1 813 321 pips)
毛利亏损:
-24.42 USD
最大连续赢利:
81 (396.73 USD)
最大连续盈利:
396.73 USD (81)
夏普比率:
2.34
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.36%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
332.42
长期交易:
39 (48.15%)
短期交易:
42 (51.85%)
利润因子:
16.25
预期回报:
4.90 USD
平均利润:
4.90 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
14.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.12 USD
最大值:
1.12 USD (0.06%)
相对跌幅:
结余:
0.06% (1.12 USD)
净值:
6.66% (147.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHEREUM
|62
|BITCOIN
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHEREUM
|221
|BITCOIN
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHEREUM
|158K
|BITCOIN
|1.7M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.16 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 81
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +396.73 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月388 USD
19%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
6
0%
81
100%
100%
16.24
4.90
USD
USD
7%
1:500