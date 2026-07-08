- Прирост
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Всего трейдов:
5 868
Прибыльных трейдов:
3 775 (64.33%)
Убыточных трейдов:
2 093 (35.67%)
Лучший трейд:
199.70 USD
Худший трейд:
-98.39 USD
Общая прибыль:
4 351.00 USD (485 078 pips)
Общий убыток:
-3 739.20 USD (389 982 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (36.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
239.62 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
91.34%
Макс. загрузка депозита:
9.65%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
131
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
2 817 (48.01%)
Коротких трейдов:
3 051 (51.99%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
1.15 USD
Средний убыток:
-1.79 USD
Макс. серия проигрышей:
40 (-190.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-190.99 USD (40)
Прирост в месяц:
12.75%
Годовой прогноз:
154.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.91 USD
Максимальная:
613.87 USD (45.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.83% (615.02 USD)
По эквити:
9.34% (86.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|1554
|AUDCAD
|1552
|NZDUSD
|976
|EURUSD
|609
|EURGBP
|370
|NZDCAD
|310
|GBPUSD
|235
|AUDUSD
|160
|EURCHF
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|-216
|AUDCAD
|11
|NZDUSD
|73
|EURUSD
|12
|EURGBP
|11
|NZDCAD
|202
|GBPUSD
|118
|AUDUSD
|154
|EURCHF
|248
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-14K
|AUDCAD
|21K
|NZDUSD
|13K
|EURUSD
|10K
|EURGBP
|3.4K
|NZDCAD
|29K
|GBPUSD
|13K
|AUDUSD
|17K
|EURCHF
|3.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +199.70 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 40
Макс. прибыль в серии: +36.69 USD
Макс. убыток в серии: -190.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.47 × 136
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
This system uses mean-reversion strategy via Bollinger Bands and strictly adhering to proper risk management rules and strategies to be able to survive the long term dynamic challenges of the market.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
251%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
47
100%
5 868
64%
91%
1.16
0.10
USD
USD
43%
1:500