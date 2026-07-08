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Сигналы / MetaTrader 5 / Mean Reversion by Quantalpha
Raniel Taripe

Mean Reversion by Quantalpha

Raniel Taripe
Raniel Taripe

Raniel Taripe

Industrial Engineer by Profession. Algorithmic Trader by Passion.
2 темы
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 251%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 868
Прибыльных трейдов:
3 775 (64.33%)
Убыточных трейдов:
2 093 (35.67%)
Лучший трейд:
199.70 USD
Худший трейд:
-98.39 USD
Общая прибыль:
4 351.00 USD (485 078 pips)
Общий убыток:
-3 739.20 USD (389 982 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (36.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
239.62 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
91.34%
Макс. загрузка депозита:
9.65%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
131
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
2 817 (48.01%)
Коротких трейдов:
3 051 (51.99%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
1.15 USD
Средний убыток:
-1.79 USD
Макс. серия проигрышей:
40 (-190.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-190.99 USD (40)
Прирост в месяц:
12.75%
Годовой прогноз:
154.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.91 USD
Максимальная:
613.87 USD (45.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.83% (615.02 USD)
По эквити:
9.34% (86.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 1554
AUDCAD 1552
NZDUSD 976
EURUSD 609
EURGBP 370
NZDCAD 310
GBPUSD 235
AUDUSD 160
EURCHF 102
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD -216
AUDCAD 11
NZDUSD 73
EURUSD 12
EURGBP 11
NZDCAD 202
GBPUSD 118
AUDUSD 154
EURCHF 248
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -14K
AUDCAD 21K
NZDUSD 13K
EURUSD 10K
EURGBP 3.4K
NZDCAD 29K
GBPUSD 13K
AUDUSD 17K
EURCHF 3.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.70 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 40
Макс. прибыль в серии: +36.69 USD
Макс. убыток в серии: -190.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 136
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
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This system uses mean-reversion strategy via Bollinger Bands and strictly adhering to proper risk management rules and strategies to be able to survive the long term dynamic challenges of the market.
Нет отзывов
2026.08.06 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 21:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 18:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 09:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 12:23
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.72% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mean Reversion by Quantalpha
30 USD в месяц
251%
0
0
USD
1K
USD
47
100%
5 868
64%
91%
1.16
0.10
USD
43%
1:500
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