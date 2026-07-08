信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Mean Reversion by Quantalpha
Raniel Taripe

Mean Reversion by Quantalpha

Raniel Taripe
Raniel Taripe

Raniel Taripe

  • AlgoTrading System Developer 在  Quantalpha Algorithms
  • 菲律宾
  • 124
Industrial Engineer by Profession. Algorithmic Trader by Passion.
2 主题
0条评论
可靠性
47
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 255%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 885
盈利交易:
3 792 (64.43%)
亏损交易:
2 093 (35.56%)
最好交易:
199.70 USD
最差交易:
-98.39 USD
毛利:
4 361.52 USD (486 327 pips)
毛利亏损:
-3 741.00 USD (389 982 pips)
最大连续赢利:
52 (36.69 USD)
最大连续盈利:
239.62 USD (31)
夏普比率:
0.03
交易活动:
92.34%
最大入金加载:
9.65%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
87
平均持有时间:
16 小时
采收率:
1.01
长期交易:
2 817 (47.87%)
短期交易:
3 068 (52.13%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.11 USD
平均利润:
1.15 USD
平均损失:
-1.79 USD
最大连续失误:
40 (-190.99 USD)
最大连续亏损:
-190.99 USD (40)
每月增长:
12.64%
年度预测:
153.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.91 USD
最大值:
613.87 USD (45.80%)
相对跌幅:
结余:
42.83% (615.02 USD)
净值:
11.62% (122.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 1564
AUDNZD 1554
NZDUSD 976
EURUSD 609
EURGBP 375
NZDCAD 310
GBPUSD 235
AUDUSD 160
EURCHF 102
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 18
AUDNZD -216
NZDUSD 73
EURUSD 12
EURGBP 14
NZDCAD 202
GBPUSD 118
AUDUSD 154
EURCHF 248
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 22K
AUDNZD -14K
NZDUSD 13K
EURUSD 10K
EURGBP 3.7K
NZDCAD 29K
GBPUSD 13K
AUDUSD 17K
EURCHF 3.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +199.70 USD
最差交易: -98 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 40
最大连续盈利: +36.69 USD
最大连续亏损: -190.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.47 × 136
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
查看详细统计，请 登录 或者 注册
This system uses mean-reversion strategy via Bollinger Bands and strictly adhering to proper risk management rules and strategies to be able to survive the long term dynamic challenges of the market.
没有评论
2026.08.06 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 21:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 18:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 09:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 12:23
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.72% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Mean Reversion by Quantalpha
每月30 USD
255%
0
0
USD
1.1K
USD
47
100%
5 885
64%
92%
1.16
0.11
USD
43%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载