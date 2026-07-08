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Ketut Yesi Ardya Dewi

YesiGoldSignal

Ketut Yesi Ardya Dewi
Ketut Yesi Ardya Dewi

Ketut Yesi Ardya Dewi

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 102%
HFMarketsSV-Live Server 16
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
112
Прибыльных трейдов:
71 (63.39%)
Убыточных трейдов:
41 (36.61%)
Лучший трейд:
61.97 USD
Худший трейд:
-43.34 USD
Общая прибыль:
782.47 USD (78 913 pips)
Общий убыток:
-355.78 USD (35 162 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (214.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
214.10 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
11.25%
Макс. загрузка депозита:
6.92%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
57 (50.89%)
Коротких трейдов:
55 (49.11%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
3.81 USD
Средняя прибыль:
11.02 USD
Средний убыток:
-8.68 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-83.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-83.55 USD (6)
Прирост в месяц:
30.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.53 USD
Максимальная:
153.11 USD (17.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.89% (153.11 USD)
По эквити:
7.33% (37.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 427
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.97 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +214.10 USD
Макс. убыток в серии: -83.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Intraday trading style with breakout system, work on M15-H4 timeframe

All order protected with stop loss and take profit, also with trailing mechanism

Use ECN/Raw Spread account, with leverage maximum at 1:500

Please understand the risk of trading on derivative.

There is no holygrail to success. be patience. and stay calm

Нет отзывов
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 18:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 13:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.13 14:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.13 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 08:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.13 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.08 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.08 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
YesiGoldSignal
30 USD в месяц
102%
0
0
USD
500
USD
9
100%
112
63%
11%
2.19
3.81
USD
25%
1:500
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