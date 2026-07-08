- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
115
盈利交易:
72 (62.60%)
亏损交易:
43 (37.39%)
最好交易:
61.97 USD
最差交易:
-43.34 USD
毛利:
786.08 USD (79 283 pips)
毛利亏损:
-357.25 USD (35 288 pips)
最大连续赢利:
14 (214.10 USD)
最大连续盈利:
214.10 USD (14)
夏普比率:
0.27
交易活动:
11.25%
最大入金加载:
6.92%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
2.80
长期交易:
60 (52.17%)
短期交易:
55 (47.83%)
利润因子:
2.20
预期回报:
3.73 USD
平均利润:
10.92 USD
平均损失:
-8.31 USD
最大连续失误:
6 (-83.55 USD)
最大连续亏损:
-83.55 USD (6)
每月增长:
31.37%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.53 USD
最大值:
153.11 USD (17.24%)
相对跌幅:
结余:
24.89% (153.11 USD)
净值:
7.33% (37.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|429
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.97 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +214.10 USD
最大连续亏损: -83.55 USD
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无数据
Intraday trading style with breakout system, work on M15-H4 timeframe
All order protected with stop loss and take profit, also with trailing mechanism
Use ECN/Raw Spread account, with leverage maximum at 1:500
Please understand the risk of trading on derivative.
There is no holygrail to success. be patience. and stay calm
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
103%
0
0
USD
USD
502
USD
USD
9
100%
115
62%
11%
2.20
3.73
USD
USD
25%
1:500