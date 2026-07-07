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Сигналы / MetaTrader 4 / Momentum Dorado
Edward Andr Quezada Arriagada

Momentum Dorado

Edward Andr Quezada Arriagada
Edward Andr Quezada Arriagada

Edward Andr Quezada Arriagada

0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 350 USD в месяц
прирост с 2026 -65%
ECMarkets-Live01
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
110
Прибыльных трейдов:
42 (38.18%)
Убыточных трейдов:
68 (61.82%)
Лучший трейд:
72.72 USD
Худший трейд:
-100.05 USD
Общая прибыль:
1 234.91 USD (71 971 pips)
Общий убыток:
-1 557.75 USD (75 732 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (107.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
151.43 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
25.07%
Макс. загрузка депозита:
32.92%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
49 (44.55%)
Коротких трейдов:
61 (55.45%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-2.93 USD
Средняя прибыль:
29.40 USD
Средний убыток:
-22.91 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-89.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-240.71 USD (4)
Прирост в месяц:
34.88%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
477.29 USD
Максимальная:
642.62 USD (96.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.59% (642.62 USD)
По эквити:
24.84% (88.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD' 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD' -323
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD' -3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.72 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +107.39 USD
Макс. убыток в серии: -89.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Momentum Dorado es una señal de copytrading enfocada en operar movimientos fuertes del oro, específicamente en XAUUSD. Su objetivo es capturar impulsos de alta volatilidad en horarios estratégicos del mercado, buscando entradas precisas y salidas automatizadas con gestión de riesgo.

Es una estrategia agresiva, pensada para quienes entienden que el oro puede moverse rápido y ofrecer grandes oportunidades, pero también exige disciplina y control. No opera todo el día: espera momentos puntuales donde el mercado muestra mayor potencial de expansión.


Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.18 21:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.10 08:51
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.09 17:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.09 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 23:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 23:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Momentum Dorado
350 USD в месяц
-65%
0
0
USD
177
USD
7
90%
110
38%
25%
0.79
-2.93
USD
97%
1:500
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